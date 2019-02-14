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10歲男童拿4萬紅包買鑽戒孝親 母不捨故意挑貴他痛哭

2019-02-14 10:22聯合新聞網 綜合報導

大陸一名男童想要用自己的壓歲錢給媽媽買鑽戒。圖擷自「看看新聞」影片
大陸一名男童想要用自己的壓歲錢給媽媽買鑽戒。圖擷自「看看新聞」影片
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居然有這麼小就那麼孝順的孩子！大陸一名10歲男童春節時領到8800元人民幣（約新台幣4萬元）的紅包，想要用自己的壓歲錢給媽媽買鑽戒，媽媽不捨得孩子把自己的壓歲錢花掉，故意選了5萬元人民幣（約新台幣23萬元）的鑽戒，沒想到男童竟急哭了起來，大批網友大讚男童「懂事」。

根據「看看新聞」報導，一名大陸湖北天門一名10歲的小男孩在春節時領到8800元人民幣的紅包，打算用自己的壓歲錢買給媽媽鑽戒，於是他興高采烈帶著媽媽來到珠寶店前，跟店員說自己有到8800元人民幣，只要是8800元以下的鑽戒都可以挑選。

店員表示「他看到同學媽媽還有媽媽身邊的朋友都戴鑽戒，就特別想給媽媽買」，最後男孩挑了一款8100元人民幣（約新台幣3萬7000元）的鑽戒，吵著要買，但媽媽捨不得用孩子的壓歲錢買鑽戒，為了說服孩子於是故意選了一枚5萬元人民幣的戒指想讓孩子知難而退，「要不你多賺點錢，以後給媽媽買這個好不好？」，沒想到男孩聽了竟大哭起來，執意要買給媽媽自己挑的那一枚，媽媽只好摸著男孩的頭安慰他，最後在家人的勸說下，男孩才依依不捨地離開了櫃檯。

在場的民眾被孩子的一片孝心所感動，店員拿出手機拍下影片上傳到網上，引起許多網友的羨慕和共鳴，「這麼好的孩子，媽媽真有福氣」、「知道疼媽媽的好孩子，有你這份心媽媽也許最欣慰」、「竟然有這麼多壓歲錢？還那麼懂事」。

媽媽不捨得孩子把自己的壓歲錢花掉，故意選了5萬元人民幣的鑽戒，沒想到男童竟急哭了...
媽媽不捨得孩子把自己的壓歲錢花掉，故意選了5萬元人民幣的鑽戒，沒想到男童竟急哭了起來。圖擷自「看看新聞」影片
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