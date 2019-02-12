奇蹟！-8℃困崖7天 北京男靠一件軍大衣保命

2019-02-12 17:29 世界日報 中國新聞組／北京12日電



男子零下8℃困崖7日奇蹟獲救，無水無食物，只靠軍褸禦寒。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

年約30多歲的羅男日前到北京房山區爬山，不料滾落懸崖被困，這一困就困了七天。羅男在零下8℃深山裡靠著一件軍大衣取暖，七天後被山友發現，參與救援的房山藍天救援隊隊長「曉苑漫步」感嘆：「這是生命的奇蹟！」

北京晚報報導，房山藍天救援隊10日接獲報案稱，有一人被困周口店一處野山，「原本以為是一次普通的救援，卻沒想到充滿了傳奇。被困男子是除夕那天上山，直到正月初六，被困了整整7天。令人稱奇的是，找到人的時候他還活著吶！」「曉苑漫步」參與過眾多救援，這種情況還是第一次遇到。

戶外爬山群組織隊友10日在周口店附近野山登山遊玩，聽到對面山上有人呼喊，於是報警，一名登山愛好者從山下的溝裡到達山頂，並一直在山上接應待命，直到房山藍天救援隊到達山頂會合。

當救援人員找到羅男時，發現他穿著一件老式的軍大衣，蜷縮在落葉叢中，渾身發抖，說話的聲音有氣無力；羅男見到救援人員的第一句話就是「有水嗎？」

原來羅男為了圖個吉利，4日除夕當天選擇來爬山，沒想到卻因為不熟悉路，意外滾落到懸崖下。救援人員問他這些天是怎麼過來的，羅男說「忍著，現在就是口渴的厲害，嗓子裡都是血。」

救援人員推測原因之一是「求生欲望強，另一個重要原因是他穿了一件老式軍大衣，並且冬天山上的落葉多也能起到保暖的作用。」下山途中，羅男渾身沒勁，救援隊擔心他摔倒，拿扁帶拴到他腰上，然後拉著他往山下挪，經歷五個小時搶救終於將羅男送往醫院。