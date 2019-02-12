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奇葩！中國網友過年打麻將 賭資竟是櫻桃

2019-02-12 16:38世界日報 中國新聞組╱北京12日電

中國人過年，免不了要打打麻將摸個幾圈。近日有網友曬出和朋友打麻將的情形，而麻將的賭資竟是櫻桃（車厘子）。不過，就算沒用現金賭博，也要小心觸犯法律。

看看新聞報導，說起最近最金貴妖艷的水果，可能非櫻桃莫屬，朋友圈早就掀起一股櫻桃風。前段時間有位網友跑去超市買了一顆櫻桃，這一顆還真不便宜，那個網友花了人民幣1.20元買到，這一顆都不夠塞牙縫。

後來又有很多網友效仿，也去買了一顆，小一點的也要9毛錢。大一點的要7.97元，這麼貴的櫻桃如果要買一斤，那不得上百塊錢了嗎。很多網友表示吃不起，很想跟天天吃櫻桃的人做朋友。

過年期間，有網友曬出和朋友打麻將的情形，而麻將的賭資竟是櫻桃，四人人手一箱，其中一人胡了，其餘三人各付了七個櫻桃。據報導，一箱櫻桃便宜的100人民幣出頭，貴點的要將近800多。

不過，據中國「治安管理處罰法」第七十條規定：「參與賭博賭資較大的，處5日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處10日以上15日以下拘留，並處500元以上3000元以下罰款。」

報導說，各地關於賭資較大的認定均有不同，民眾春節鬥地主、打麻將圖個好玩，但小心不要因一時高興觸犯了法律。

中國人過年，免不了要打打麻將摸個幾圈。 圖／聯合報系資料照片
中國人過年，免不了要打打麻將摸個幾圈。 圖／聯合報系資料照片
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