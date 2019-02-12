驚險！10小時心臟驟停50次 一場感冒差點奪走她的命

2019-02-12 13:52 聯合新聞網 綜合報導



女子以為是一般的感冒，沒想到竟然是爆發性心肌炎。圖擷自《新浪新聞》 分享 facebook

一場看似普通的感冒竟差點讓心臟永遠停止！一名大陸女子於去年月底感到不適，認為是感冒症狀沒有特別在意，不料隔天竟在廁所內暈倒，去醫院後診斷出是「爆發性心肌炎」，到急診室已有休克現象，甚至在手術途中十小時內心臟停了五十次，最後靠葉克膜維持生命救回。

根據「新浪新聞」報導，一名大陸28歲女子於去年十二月底，感到頭暈和喉嚨痛，認為是感冒症狀沒有特別在意。隔日竟在廁所裡身體一軟，眼前一片黑暈了過去，醒來後感覺頭暈、胸悶，卻仍認為是感冒或勞累所致，於是又回床上繼續睡，沒有多想。

去了診所就診後，醫生緊張地催促女子去大醫院檢查，令女子相當疑惑，到了醫院後發現是「爆發性心肌炎」，死亡率高達70%，「這是極度凶險的爆發性心肌炎，不及時搶救，年輕的生命將轉瞬即逝」。醫生表示，「我們搶救後，轉入加護病房」，到急診室時女子已有休克現象，心內克立即予以升壓、無創呼吸輔助支持等處理後，仍難以遏止病情持續惡化。隔日凌晨女子開始意識模糊、呼吸急促，血壓更進一步下降，血管活性藥物劑量越來越大。

醫生見狀趕緊將葉克膜裝上兩小時後，患者心臟收縮能力越來越弱，到了晚上心臟甚至徹底罷工，完全依靠葉克膜維持生命。從周二到周三，十多個小時裡，患者心臟間斷停止跳動五十次左右，但都成功恢復跳動，到了周三上午心臟才開始規律跳動。經歷了131小時後，患者各項指標穩定，專家評估後，將葉克膜撤除後，順利讓患者出院。

冬春交替，天氣忽冷忽熱及長假疲勞容易感冒發燒。醫生提醒，爆發性心肌炎一開始的症状與感冒十分相似，所以容易被忽視。病因多是上呼吸道感染後，一旦病毒侵蝕心肌，患者会出現胸悶、心律失常等症狀，重者併發心源性休克，甚至導致多臟器功能衰竭，有的病情惡化在一兩天後，還有急救時間；而有的患者從發病到死亡，只有短短三四個小時，因此感冒後若出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫以免失去最佳拯救時間。