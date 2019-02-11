1狗拉1車、過勞還被打 成都西嶺雪山「狗拉雪橇」好慘

2019-02-11 16:13 世界日報 中國新聞組／北京11日電



爆料者新春期間在西嶺雪山參觀時，目擊景區以「狗拉雪橇」服務招攬生意。 圖／翻攝自微博 分享 facebook 四川成都西嶺雪山景區被爆以「狗拉雪橇」服務招徠遊客，網友指控「他們用阿拉斯加（犬）拉雪橇，拉小孩和大人……我們觀察了30多分鐘，狗繼續載人，沒有任何間歇。」還目擊拉雪橇的狗被打、遭受虐待。

綜合媒體報導，爆料者新春期間在西嶺雪山參觀時，目擊景區以「狗拉雪橇」服務招攬生意，他拍下一隻正在雪地裡行走的阿拉斯加犬，拖行著一輛雪橇車，背後還有一名疑似工作人員跟隨。爆料者撰文指控看到乘客多次擊打犬隻頭部，其中兩名工作人員更折磨那條狗，威脅說如果牠不離開小路，就會動粗教訓：「我們觀察了30多分鐘，狗繼續載人，沒有任何間歇。」引發網友議論。

西嶺雪山營運公司9日在官方微博「西嶺國際旅遊度假區」發出公告，指非常重視遊客對「狗拉雪橇」的意見，「為維護景區旅遊形象」，公司決定即日暫停服務。

據了解，西嶺雪山「狗拉雪橇」由來已久，至少在2011年就有遊客使用服務。過去曾有媒體報導相關議題，網上也引起有不少反對之聲：「有錢不是這麼花的！狗狗身前身後沒有任何保護，一個狗拉一個車，大人還要抱小孩。」

首都愛護動物協會指出，雪橇犬需經漫長專業的訓練期，才能成為比賽犬和工作犬，而在狗拉雪橇比賽中，國際標準數量是6至12隻。未經訓練的狗如直接拉雪橇，身體會承受很大負擔，甚至會嚴重損害脊椎。