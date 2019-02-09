影／羨慕！紅包領太多 女童出動點鈔機數錢

2019-02-09 15:17 聯合新聞網 綜合報導



大陸女童紅包領太多，竟要出動點鈔機數鈔。圖擷自 YouTube 分享 facebook

對小孩子而言，春節期間最值得期待的必定就是壓歲錢了，近日網路上流傳一段影片，大陸一名女童為了計算自己所領到的壓歲錢金額，將鈔票一一放入點鈔機內，許多網友看了十分傻眼，大呼「我的薪水都沒她紅包多」。還有大陸網友表示，今年收到1萬元人民幣（約新台幣45785元）的紅包，讓其他網友都非常羨慕。

從影片中可以看到，一名身穿粉紅色外套的小女童，一一拿出3個紅包內的百元鈔票，再放入點鈔機內計算，雖然影片內無法明確得知紅包金額數目，但每一個紅包內的鈔票數都十分可觀，估算女童收穫應該相當豐厚。

有網友推測，影片內的女童應是江蘇、浙江、上海一帶的人，根據大陸一個理財APP計算，江浙一帶的紅包金額最低都是2000元人民幣（約新台幣9140元）。

不過也有網友說，今年包紅包的標準更高，留言「我給我小外甥6000元人民幣（約新台幣27471元）」、「今年收到一個1萬元人民幣（約新台幣45785元）的紅包」。

其他網友看完都是又傻眼又羨慕，留言直說「我的薪水都比她的壓歲錢少」、「我從小到大的壓歲錢應該都比不上」、「我連點鈔機都買不起」、「這些壓歲錢從小存到大，長大也不用工作就能退休了」。還有網友打趣地說「數吧，反正最後都得上繳父母」。