3頭黃牛闖超市大開「吃」戒 民眾淡定抱娃拍照

2019-02-08 16:32 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



豬年到，黃牛也「過肥年」！大年初三晚上，三隻黃牛闖入梅窩百佳Fusion內的生果部大快朵頤，在買菜民眾面前盡享蘋果、鮮橙、雪梨及櫻桃等，被網友戲稱「生果放題」(水果吃到飽)，不過眾人對此相當淡定，在警方趕抵前已溫和驅逐黃牛。店方事後已銷毀相關水果及徹底清潔。

香港01報導，數段短片昨在WhatsApp及臉書瘋傳，影片中三隻大黃牛在超市的生果部開餐，一隻在開放式雪櫃內大啖水果、一隻伸口往果籃吃雪梨及櫻桃、還有一隻在品嚐蘋果和鮮橙。當時店內有不少顧客，但大家表現鎮定，有人一手抱孩子、一手舉起手機拍攝黃牛「用餐」、有人則用超市手推車稍擋牛隻去路，以防牠們前往其他區域。

另據明報報導，大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，從片段所見，三隻都屬年幼黃牛。何來說，牛隻一般不會走入店舖，但梅窩的垃圾桶經常爆滿，牛隻平日接觸垃圾桶內或旁邊的廚餘，有記憶後就有機會再找廚餘吃，「廚餘包括水果，冬天時草的長度不及夏天長，牠們不夠食就去找食物」。

她也不排除這些牛隻被近日村內炮仗聲嚇到而與牛群走散，加上頑皮及好奇因而闖進超級市場，呼籲市民見到牛隻保持冷靜，「你冷靜牠們就冷靜，牠們其實在找路離開」。