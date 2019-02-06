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成都品兔師試味道 年啃2000顆頭

2019-02-06 07:34世界日報 中國新聞組／北京7日電

30出頭的湖北小伙王少波供職於一家四川成都做辣鹵的淘寶電商公司，「剛開始啃兔頭只是愛好，現如今變成工作的一部分。」三年時間，他從車間助理晉升到生產主管，薪酬也從每月人民幣5000元漲到一年30萬元（約4.4萬美元）。

天下網商報導，由於常年啃兔頭，王少波的指尖總是散發出淡淡的麻辣味，同事們打趣叫他「紅油手」，也有人稱他為「品兔師」。

王少波酷愛四川美食，七年前到成都，成了一名「蓉漂」。在成都這樣的「麻辣天府」，每天和辣椒親密接觸，要完成這樣一份工作，不僅需要他有一個「極度包容的胃」，更依賴於他生物工程專業硬核的知識背景，以及難得的敏銳味覺。

「我一年差不多要啃2000多個兔頭，平均每天6個，啃完一個最快30秒。對兔頭的構造和部位，以及口感的變化瞭如指掌。」說起兔頭，王少波毫不掩飾吃貨的本性，「 我吃過100多家淘寶店的，成都街頭巷尾的小攤也幾乎都吃遍了，鮮兔頭和凍兔頭我舔一下就能分辨出來。也就是因為喜歡吃，才找的這份工作。」

報導說，王少波就職的這家淘寶辣鹵店，從2015年開始改變家庭式作坊的生產模式，自建標準化工廠以滿足本地和極速增長的全國吃貨們的「嘴饞」需求。

早上5時，位於成都青羊區蛟龍工業港的辣鹵工廠開始忙碌起來，換上工作服的王少波每天都會準點出現在車間，把控所有生產工序。

據報導，從清洗剪毛到香料配方，從鹵水熬製到小鍋翻炒，再到火候時間，每個規範化的環節若有半點疏忽，都會大大影響兔肉的口感。

「我們有理化質檢師，會分解微生物檢驗品質。我作為『人肉品兔師』，相當於生產線上的最後一道流程，每一批次的兔子都會隨機挑選出來開包驗品，味道不對就會全部淘汰掉。

兔舌有嚼勁 口感像鮑魚

據天下網商報導，「品兔師」王少波說，兔子腮幫子的肉不亞於神戶牛肉，舌頭緊實有嚼勁，口感跟鮑魚很相似，兔腦花吃起來像法式鵝肝。

王少波任職的淘寶辣鹵工廠近2000坪，每天都有幾十噸的滷製品經過多條流水線，在零度的冷庫中鎖鮮後封裝變成「真空即食」的菜品，發往中國各地，被食客們享用。

「現在我們的淘寶店平均一個月要賣掉20萬隻兔子，全國各地的買家都有，經常有人留言說，兔兔這個東西，一旦開始吃，就再也停不下來。如今啃兔腦殼早就不只是四川人的愛好了。」王少波道出淘寶上辣鹵行業的紅火發展。

據報導，截至目前，淘寶上共有近3萬滷味商家，其中四川商家占據三分之一，整個滷味產業年產值高達人民幣10億元（約1.47億美元）。在眾多淘寶商家的努力下，小小兔頭已經插上翅膀飛到中國各地。而像王少波這樣既懂供應鏈，又具備敏銳味覺的「品兔師」也會越來越搶手。

有統計顯示，沿海省市例如廣東、江蘇、浙江成為最愛為兔買單的地區。消費者正在用一張張嘴「啃」出一個全新市場──淘寶「辣鹵經濟」。

在淘寶，人間風味的傳統地域界限被逐漸打破，再小的美食都有廣闊的天地。從90後海歸回國當「品蝦師」到生物工程畢業生做「品兔師」，一個又一個互聯網新職業嶄露頭角。

30出頭的湖北小伙王少波供職於一家四川成都做辣鹵的淘寶電商公司，三年時間，從車間...
30出頭的湖北小伙王少波供職於一家四川成都做辣鹵的淘寶電商公司，三年時間，從車間助理晉升到生產主管，薪酬也從每月人民幣5000元漲到一年30萬元。 圖擷自《天下網商》
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30出頭的湖北小伙王少波供職於一家四川成都做辣鹵的淘寶電商公司，三年時間，從車間...
30出頭的湖北小伙王少波供職於一家四川成都做辣鹵的淘寶電商公司，三年時間，從車間助理晉升到生產主管，薪酬也從每月人民幣5000元漲到一年30萬元。 圖擷自《天下網商》
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