歌喉激似張學友 賣菜哥邊賣邊唱

2019-02-06 07:30 世界日報 中國新聞組／北京7日電



中國新聞組／北京7日電

來源：YouTube

「不要問不要說，一切盡在不言中。」走在菜市場，歌聲傳來以為是張學友，沒想到竟是一個賣菜的小伙子，正一邊賣菜一邊唱歌。而他的好歌聲，更被網友笑稱他是「被賣菜耽誤的歌手」。

騰訊新聞報導，這位賣菜的年輕人來自河北唐山，名叫虞揚。他在市場裡賣菜時，便一邊直播翻唱歌曲，因而迅速走紅。目前在社群平台擁有71萬粉絲，有粉絲特地跨越10公里，到市場聽他唱歌順便買菜，他也受邀參加許多電視節目的錄影。

虞揚表示家裡本來就是賣菜的，而他看著父母年紀漸增，不希望父母再在外面奔波，便接手了來賣。而在賣菜的同時，他便想到用唱歌來招攬客人，並沒有特意學過唱歌。甚至剛開始唱歌，附近的菜販都嫌煩，沒想到「模仿張學友有三分像」，而意外走紅，進而帶動了賣菜的生意。

「我聽到傳來的誰的聲音，像那夢裡嗚咽中的小河。」除了張學友，其他歌手像是羅大佑的歌也都難不倒他。對於走紅，虞揚表示他還是原來的他，「菜還得賣吧」。但他也坦言，因為熱愛唱歌，有考慮轉型，畢竟「終有一日要脫離這個市場」。

而網友對此直呼「高手在民間」，也有人認為一邊賣菜一邊唱歌，是「很好的創意」。但也有網友認為要嘛就好好賣菜，要嘛就好好唱歌，「這樣混搭是什麼意思？」