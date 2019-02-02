深圳女模花7萬隆鼻 隆成鳥嘴、腿也瘸了

2019-02-02 12:25 世界日報 中國新聞組／北京2日電



因為對自己的鼻子不滿意，去年12月28日，鄭女士花費了7萬元（人民幣，下同，約1萬美元），在廣東深圳羅湖的鵬愛悅心美容整形醫院做了隆鼻手術。手術過程是全麻，醒來她後發現自己左腿有些不對勁。

看看新聞報導，鄭女士：「動不了，醫生說可能麻藥沒過，讓我休息幾天，過了半個月還沒好。鼻子弄得像鳥嘴，還有個疤。」

據報導，術後一個月時間，鄭女士的左小腿依然麻痹疼痛。此前，她也曾要求整形機構的工作人員，陪她去北大醫院檢查，檢查初步診斷為「腓神經麻痹」。

女模特花7萬隆鼻手術後醒來竟發現自己左腿瘸了 分享 facebook 報導稱，鄭女士說：「醫生說神經損傷很難恢復。」她是一名模特，工作常穿高跟鞋，可如今她的左腳不受控制，不僅走路一瘸一拐，鞋底厚一點都會刺痛，已經無法再穿高跟鞋。鄭女士要求院方預支治療費。

鄭女士的微信紀錄顯示，整形機構負責人表示「醫院對發生的事情是認可的，但具體賠償多少希望有第三方機構認定」。下午，記者陪同鄭小姐來到這家整形醫院，而相關負責人說，做隆鼻後腿出問題，他們也是第一次遇到。

報導指出，鵬愛悅心美容整形醫院醫務科長呂莉芬：「沒有證據說她的情況是跟我們手術有關聯的，可以找任何一個正規醫院去治療。當然如果她需要借款，我們也可以幫助，但200萬金額要有依據。」

另外，這位負責人表示，他們機構有正規牌照，給鄭小姐做手術的醫務人員，也都有相關資質。希望鄭小姐走正常維權程序維權。

據報導，鵬愛悅心美容整形醫院醫務科長呂莉芬：「如果鑑定是我們的責任。別說200萬。2000萬我們也不推拖。」

針對鄭女士的情況，衛生監督局建議，鄭女士可以帶著憑證，向深圳市衛生健康委的信訪部門投訴，衛監執法部門會實時跟進，介入調查，並組織專家對鄭小姐的情況做出專業鑑定。