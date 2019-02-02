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姦殺女乘客割頸拋崖 滴滴司機判死「立即執行」

2019-02-02 12:29世界日報 中國新聞組／杭州2日電

發生在去年8月、備受矚目的浙江樂清滴滴順風車殺人案，1日上午一審宣判，被告鍾元被控故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪數罪並罰，遭判處死刑，並且立即執行死刑。整個宣判過程中，鍾元一直垂著腦袋。

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浙江溫州市人民檢察院指控，鍾元因賭博在網路借貸平台欠下債務，預謀在從事滴滴順風車業務時，伺機搶劫女乘客財物。2018年8月23日鍾元第一次伺機搶劫女乘客未果。24日9時許，鍾元接到20歲趙姓死者預定的滴滴順風車，被告接到被害人後，將車開到附近山路時，便以持刀威脅、膠帶捆綁的方式，對趙姓女子搶劫、性侵，後續更殘忍割頸滅口將其拋到路邊懸崖斜坡上。

趙女遇害當天曾在微信群中向朋友表示車輛駛入了無人山路，並發布「求救」、「搶救」等信息。朋友們向滴滴客服反映此事，兩個小時內得到最多的答覆是等待。8月25日凌晨4時，犯罪嫌疑人鍾元被警方抓獲，並指認了拋屍現場。

此案在中國掀起軒然大波，交通部等多個單位隨後對網路叫車平台進行進駐式檢查，要求各地對網路叫車平台和順風車服務平台進行聯合安全大檢查，嚴打非法營運。至今，滴滴順風車尚未重新上線運營。

2月1日上午，溫州市中級人民法院對滴滴順風車司機殺人案進行一審宣判，法院認為，被告人鍾元以暴力方法搶劫財物，又強姦婦女，並為滅口而故意殺害被害人，其行為已分別構成搶劫罪、強姦罪、故意殺人罪。公訴機關指控的罪名成立，對被告人鍾元應數罪併罰，鑑於被告人主觀惡意極深，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，雖然被告人鍾元歸案後能坦白，但不足以對其從輕處罰，被告鍾元被控故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪數罪並罰，被判處死刑。

搶劫殺人死刑
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