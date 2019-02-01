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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

陪吃、陪玩、陪上床…租女友過年 搞出「人命」

2019-02-01 19:11世界日報 中國新聞組／北京1日電

春節期間，未婚男女最苦惱的就是面對長輩的逼婚攻勢，於是租個女友回家過年就成為了一種另類選擇。不過，近日卻發生租女友過年，結果假戲真做，導致女方懷孕的事件。甚至可能碰到騙局、產生糾紛，或暗藏春色的情況發生。

新晚報報導，徐州楊先生日前在網上聯繫了一名自稱可以陪吃、陪喝、陪玩、陪過年回家的女網友，雙方協商的價格是每天1000元。兩人約在廈門碰面，之後再一起搭車回楊先生的老家。不過，等到約定見面的時間，女網友卻表示要先付三天的費用，共計3000元才能見面，讓楊先生直呼上當。

據報導，另有一名女大學生小謝，被一名男子雇為過年女友。沒想到，兩人在男方家過年的時候越過了雷池，導緻小謝懷孕。最終經調解，由男方承擔一半的流產手術費用。

許多租友網站的主頁上，展示許多待租的俊男美女照片，實際上卻可能暗藏春色，甚至騙局。

報導指出，實際聯絡網站，對方開出1000塊錢一天的價錢，所出租的男女朋友相貌端正，經過培訓，不會露餡。除了吃飯、聊天、逛街，還可以安排其他活動。甚至有些待租人竟然還能接受「同房要求，但價更高，加200元起步」。

租友回家，要面對各種潛在的風險，即使提前簽了合約也不能完全規避責任。律師表示，租友回家其實是一種僱傭關係。如果只是找人陪你逛街、購物、聊天，都不違法。但是如果假冒男女朋友關係，那麼雙方即便簽了合同，也沒有法律效力。

懷孕北京
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