7歲童寫假條求老闆讓媽媽放假 董事長親回准假單

2019-02-01 10:51 聯合新聞網 綜合報導



女童撕下自己的作業本，為母親寫了一張假單。圖擷自 新浪網 分享 facebook

大陸四川省江油市一名7歲女童幫媽媽寫了張「請假單」，請求老闆讓媽媽放假一天，可以在生日時陪她去滑雪。沒想到公司董事長不但准假，還加碼提供旅遊基金。而這個暖舉也引起熱議。

根據《新浪網》報導，這名女童名叫唐芸，母親在一家宴會中心上班。由於餐飲業在過年期間特別忙，常常需要加班。因此雖然媽媽幾年前便答應唐芸要一同去滑雪，但一直沒有辦法實現諾言，今年也不例外。

沒想到唐芸得知後，撕下自己的作業本當作假單，寫著：「親愛的叔叔阿姨，春節快到了，我可以為媽媽請一天假嗎？初四可以嗎？媽媽答應帶我去滑雪，因為媽媽說忙幾年都沒有去，初四是我生日，我想媽媽陪我去。再不去雪就化了，我就長大了。」而她並沒有將假單直接拿去給董事長，而是放在媽媽上班的單位桌上，之後前台將字條傳給董事長看。

董事長張濤看了之後很是感動，於是打了一張准假單，上面有董事長簽名和公司章。准假單寫著：「親愛的唐芸小朋友，你的媽媽在工作期間，工作認真負責，團結同事，很好地完成了本職工作，表現優秀。特批准放假5天（初2至初6），並批准旅遊基金1000元，讓媽媽陪你去滑雪。因為，再不去你就長大了！」

董事長被女童感動，親自批准了假單。圖擷自 新浪網 分享 facebook

董事長張濤表示，由於女童假單中一句「再不去我就長大了」，讓人非常感動。而他也想通過此舉，讓員工感受到溫暖。儘管董事長已經准假，但是唐芸的母親卻表示，雖然也很想陪孩子出去玩，但是過年期間真的特別忙，同事們都在上班，一個人放假實在過意不去。因此將由唐芸的爸爸陪著去滑雪，自己仍然會堅守在工作崗位上。