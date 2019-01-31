媽在殯儀館工作 老師竟嫌小孩「陰氣」、「看到就怕」

2019-01-31 16:10 世界日報 中國新聞組／北京31日電



任職廣西百色的小學老師蔣玉芬，得知某家長在殯儀館工作後，竟孤立其孩子，還公開在家長群辱罵威脅家長，「要麼孩子轉班，要麼你換工作」，引發熱議。廣西百色市右江區教育局29日發布通報稱，該老師已被暫停班主任職務。

北京青年報報導，蔣姓老師事後在微信群中稱，自己確實說錯了，但真的經歷那一場痛苦的回憶，「侄兒血癌（過世）送去的殯儀館，我當時心理就是頂不住，脫口而出說學生家長工作的地方恐怖，但真的沒有歧視和排斥該學生，」「同學可以作證的，上台背誦課文、表演、做遊戲，包括校運會兩人三足我都給她參與了，只不過沒有一一拍照發布而已」。

另據人民網報導，1月28日，有家長發帖舉報廣西百色市實驗小學三年級二班班主任兼語文老師蔣玉芬。舉報稱，該老師在得知班裡一學生的媽媽在殯儀館工作後，先提出希望家長可以換工作，後又藉口「看到你女兒就會害怕」要求家長給孩子換班，被拒絕後，此後該老師藉故要求「全班同學不得與該學生說話」，孤立學生。

次日，又有家長公開投訴信羅列蔣玉芬種種不當行為：私下向學生家長售賣紅糖，並承諾只要家長購買紅糖就可替孩子換一塊「免罰金牌」；家長群內公開辱罵威脅家長，「你罵我，我是大人，心理能承受得住。但我罵你小孩，就怕他是小孩，受不住。」

上述爆料內容很快引發網友關注，1月29日，百色市右江區新聞中心通過其官方微信，發布教育局的「關於網傳百色市實驗小學一名教師違反教師職業道德的情況通報」。通報稱，目前當地有關部門已就此事成立工作組。經初步調查，家長所反映的問題基本屬實，但具體情況還需進一步核查。目前，右江區教育局已責成百色市實驗小學暫停該教師的班主任職務，由該班副班主任代理班主任工作。

另外，紀檢監察部門領導獲悉此事後已介入，將調查涉事老師是否存在違紀違規行為，調查結果將向社會公布。 家長在殯儀館工作，廣西小學生竟被老師孤立。 世界日報記者陳秋萍／翻攝 分享 facebook