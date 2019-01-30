花公帑上酒店揉奶20小時 臥底港警：不玩會被懷疑

2019-01-30 15:42 香港01 記者朱棨新／報導



搜捕行動中有多名泰籍陪酒妹被捕。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

警方去年世界盃前調查尖沙嘴酒吧的經營情況，發現有酒店以「揉奶遊戲」作噱頭，警方多次派臥底到場調查，其中一店的女負責人嚴慧嫺今（30）日被裁定經營賣淫場所罪成，被判入獄8個月。

辯方審訊時質疑，警方先後5次派臥底到場，每次都待超過3-4小時，每次行動都是使用公帑，從《香港01》取得的影片中可以看到，去年6月最後一次出動6名員警，前半個小時就探詢過所有酒店內的服務，但過了1.5小時後才開始拘捕行動。

臥底警員與陪酒妹言談甚歡

警員購買「換領券」後會將券往陪酒妹胸口塞。圖／擷自香港01影片 分享 facebook

根據當日酒店內的監視器話面可以看到，臥底警員在去年6月22日晚上約11點20分到達該酒店，並逗留到23日零晨49分，才有警員到場採取正式的拘捕行動。期間90分鐘的「搜證」過程中，5男1女臥底警員先後到達涉案酒店，並坐在一張長椅，由8名身穿緊身低胸短裙的陪酒妹接待他們，坐在各臥底警員之間，期間都言談甚歡，從影片中可見到，也有臥底警員不時離坐。

以擲骰決定「服務」

案情透露，警員為搜證「不得不」玩揉奶遊戲，而玩法為一人擲骰，根據擲出的點數會有不同懲罰或結果，擲中：

「1」要喝酒、

「2」要把客人的臉埋進陪酒妹的胸部，或陪酒妹要把臉貼在客人的下體、

「3」要給陪酒妹小費、

「4」揉女服務員的奶、

「5」要拍掌、

「6」再玩一次，輸掉的人要飲酒。

陪酒妹會推波助欄

警員臥底勘查時和陪酒妹玩遊戲。圖／擷自香港01影片 分享 facebook

影片中大部份時間，都是臥底警員和陪酒妹玩上述「遊戲」。14人分成兩邊玩，不時擲骰子。陪酒妹有時會把自己的臉貼在臥底男警的下身，其他陪酒妹會「推波助瀾」，把同事的臉推向男警下體；也有警員和陪酒妹互相揉對方的奶。

將「換領券」插胸口

警員購買「換領券」後會將券往陪酒妹胸口塞。圖／擷自香港01影片 分享 facebook

由於警方的拘捕行動一直沒有出現，在場警員只能繼續待在現場，繼續購買「換領券」，也有陪酒妹以胸部貼近警員，一名男警需連續向4名陪酒妹的胸前插票券，有女服員為了方便坐在椅子的男警，特意站起並上半身向前彎。根據之前證供，每張「換領券」可以換取20港幣（約新台幣80元）。除了可以擲骰子，警員也可以和陪酒妹划拳。

直至隔日凌晨12時50分左右，才有身穿制服或警方背心的警員到達酒店「收網」。原本昏暗的酒吧，變得燈火通明，每位陪酒妹和臥底警則鴉雀無聲。

辯方質疑30分鐘足夠搜證

辯方曾質疑，警方即使要臥底，30分鐘應已足夠，不明白為何要搜證5次，每次還要數小時，且每次都拿公帑玩樂，認為警方的動機可疑。根據案情，警員當晚有付款買「擔領券」，警方當日在涉案酒店「新泰皇」共搜出逾7萬3千多元港幣（約新台幣29萬元），其中有4張500元港幣是作過記號的銀紙。

警員作證時解釋，因為酒店通常開到凌晨，需要逗留觀察，而他們為了避免酒店員工懷疑，因此「不得不玩」。裁判官在庭上也看了10分鐘的監視器畫面，他表示有看到陪酒妹抓著警員手摸她們的胸部，指警員是處於被動狀態，認為警員多次前往臥底勘查，是有合理的理由。

文章授權轉載自《香港01》

搜捕行動中有多名泰籍陪酒妹被捕。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

警方在現場搜出換領券和現金。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook