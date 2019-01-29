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5天不下床只為準備期末考 21歲女大生險喪命

2019-01-29 11:49聯合新聞網 綜合報導

大陸一名21歲女大生，為了準備學校期末考，整整5天都窩在床上，結果引發下肢靜脈血...
大陸一名21歲女大生，為了準備學校期末考，整整5天都窩在床上，結果引發下肢靜脈血栓，險些喪命。圖截自網易新聞
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許多人工作、上課以外的時間，都喜歡待在床上或沙發上，除了吃飯、上廁所外，幾乎一動也不動。前段時間，中國大陸南京一名女大生為了準備期末考，整整5天都待在床上念書，結果發現自己左腿無法彎曲且疼痛難耐，就醫之後才知道事態嚴重。

根據《網易新聞》的報導，大陸南京21歲的劉姓女大生，前些日子為了準備學校的期末考，除了如廁、吃飯時間之外，幾乎都待在床上。5天之後，她覺得左腿有些不對勁，不僅腫脹發紫無法彎曲，晚上更是痛得讓她睡不著覺，最後就連下床走路都需要他人攙扶。

劉姓女大生趕緊到醫院檢查，才知道自己罹患「下肢靜脈血栓」，血管堵塞的範圍從小腿一直延伸到肚子，就連醫師都替她捏了一把冷汗。她的主治醫師表示，這名女大生才21歲，如果不好好治療，將會影響她往後的人生。

幸好，這名女大生及時發現異狀並送醫，在經歷手術之後，已將左腿的血栓排除，若再晚一點到醫院求助，血栓的影響範圍可能擴及大血管和心臟，甚至危及性命。

這名女大生事後也反省，她在衝刺期末考的5天之中幾乎都待在床上，而且一天僅喝幾口水。對此，醫師呼籲大家「永遠不要忘記，同樣一個姿勢不能待得太久」，就算只是偶爾勾勾腳背、活動腿部的簡單動作，都能夠讓自己免於血管栓塞的危機。

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