影／她2天幫老公洗365雙臭襪子 逾千萬網友驚呆

2019-01-28 20:54 聯合新聞網 綜合報導



日前中國大陸有網友在微博PO出一段影片，崩潰表示老公平時襪子只穿不洗，原PO花了兩天才把365雙臭襪子洗淨。圖擷自微博 分享 facebook

近日中國大陸有網友在微博PO出一段影片，表示自己去年送了365雙襪子給另一半，沒想到對方竟然只穿不洗，如今兩人結婚，嫁作人妻的網友花了兩天、費盡洪荒之力，才把老公穿過的臭襪子通通洗乾淨。影片曝光後，壯觀的「襪海」隨即吸引逾千萬人次瀏覽轉發，也意外掀起熱議。

綜合陸媒報導，中國一名號稱「二次元班長」的網友26日在微博貼出這段影片，崩潰表示去年男朋友生日時，送了對方365雙襪子；今年男友變成老公，她卻花了整整兩天才把對方穿了一年的襪子全部洗淨。畫面中只見整個陽台掛滿剛洗好的襪子，洗衣機裡更是有堆積如山的白襪，讓大批網友不敢置信自己究竟看了什麼。

影片爆紅短短兩天，已累積逾２萬名網友蓋樓，紛紛直呼「用看的就聞到臭味」，不少網友怒批「這男的懶得成蛆了阿」、「為什麼要在垃圾堆裡找男友」、「他是蜈蚣精？」、「這300多雙穿過的臭襪子放在一起那味道，能受得了的不是一般人」、「這樣的男人也能找到老婆」、「買雙黑色的吧！他可以穿365天」。

不過，也有網友質疑原PO拍影片僅是為了想紅，留言「是不是髒的還不知道，居然這麼多人當真了還談論起婚姻和女權」、「人家無非就是發個奇葩視頻博個點閱率，你們（網友）都這麼入戲幹嘛」。