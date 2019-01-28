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女嬰天生「無皮」肉外露 四肢滲血水腫如火吻

2019-01-28 17:35聯合新聞網 綜合報導

日前中國大陸黑龍江省一名女嬰罹患罕病，天生四肢沒有皮膚，外露的肌肉滲血水腫，讓人...
日前中國大陸黑龍江省一名女嬰罹患罕病，天生四肢沒有皮膚，外露的肌肉滲血水腫，讓人看了相當心痛。圖擷自《看看新聞》
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對父母來說，沒有什麼比小孩平安健康更重要了。日前中國大陸黑龍江省甘南縣一對夫妻喜悅迎接家中第二位新成員到來，怎料女兒出生後卻揭開令人痛心的一幕，不但一生下來四肢就沒有皮膚，露出的肌肉還不停滲血，經醫生確診她罹患罕見遺傳病「先天性皮膚缺損」，發病率為十萬分之一。

綜合陸媒報導，這對年逾30歲的夫妻自知年紀不輕，自準備生第二胎開始，兩人便格外注意生活起居。沒想到月初寶貝女兒出生不久，父親雷文浩就被麻醉師告知「孩子好像沒有皮」，他走進產房發現女兒不停大哭，通紅的四肢沒有皮膚包覆，裸露在外的肌肉血管不斷滲血、水腫，讓從未接觸過這種疾病的夫妻倆看得驚慌失措。

雷文浩聽取醫生建議後，輾轉得知哈爾濱市第五醫院慢性創面修復科曾在2017年成功治療一名患有相同病症的初生嬰兒，他便立刻將女兒轉往大醫院救治。科主任楊心波將女嬰放入保溫箱治療，說明女嬰四肢上的皮膚像是燙傷後剝脫，傷口既紅又深、佔體表面積達20%。

女嬰被診斷罹患遺傳性罕病「先天性皮膚缺損」，發病率為十萬分之一，目前已轉往大醫院...
女嬰被診斷罹患遺傳性罕病「先天性皮膚缺損」，發病率為十萬分之一，目前已轉往大醫院治療。圖擷自《看看新聞》
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對此女嬰母親表示，轉往哈爾濱市第五醫院治療21天後，才真正見到孩子，目前配合院方皮膚消毒、換藥及紅外線燈等治療，破損處已逐漸恢復。不過她一想到孩子從保溫箱推出來時插著胃管、嘴上全破、身體沒有一處完好，忍不住心碎淚訴「看著根本就不是同一個孩子」。

據悉，先天性皮膚缺損相當罕見，其具體病因不明，可能與胎盤的血管栓塞、懷孕早期原發分化異常、鄰近羊膜發育缺陷、關鍵時期子宮內感染、或接觸藥物及有毒物質有關，但專家認為大部分是基因缺失造成。患者身上會有一至數個區域天生缺失表皮、真皮及皮下組織，一般來說只要保持局部乾燥清潔、加強護理預防感染，皆可以自癒。缺損部位因癒合慢，易反覆結痂、脫落，須歷時數月至數年直到被羊皮紙般的疤痕組織代替才最終痊癒。

嬰兒遺傳疾病
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