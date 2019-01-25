香港申請表格耗466萬張紙 環團直呼：環保災難

2019-01-25 15:34 香港01 記者吳倬安、鄭榕笛、蔣鈞樂／報導



此計劃已耗用近466萬張紙，全部疊起來相當於1.2棟香港國際金融中心（IFC）的高度。示意圖／Ingimage 分享 facebook

香港政府21日起派發「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，當局不使用網上申請方式，而是以傳統「遞紙」方式申請，首階段印製了100萬份中文版申請表格及33萬份英文版申請表格，豈料立即發完，其後加印100萬份中文版，共印製至少233萬份表格。

以每份4頁表格最少佔用兩張A4紙計算，即使未計各區議員及市民自行印刷的表格、證件副本等，此次派錢計劃已耗用近466萬張紙，全部疊起來可達512米高，相當於1.2棟香港國際金融中心（IFC）的高度，比484米的全港最高大廈環球貿易廣場（ICC）更高。

有環保團體及立法會議員對情況感到擔憂，形容是「樹的災難」，促請政府研究推動電子版「遞表」，避免「災難」重演。

香港政府於本月23日宣布關愛共享計劃一系列的改善措施，包括豁免住址證明、寬鬆處理郵資不足，並加印100萬份中文表格，前後共印刷至少233萬份中英文表格，消耗466萬張紙。

466萬張紙大約有多少? 以每疊500張A4紙厚5.5厘米計算，466萬張紙疊起來可達512米高，相當約1.2棟國際金融中心（IFC）的高度，比484米的全港最高大廈環球貿易廣場（ICC）更高。而以上數字尚未計入各區議員及市民自行印刷的表格、身份證及地址證明復印副本、信封等等。

民間方面，不少市民自行在家或透過區議員辦事處印製表格遞交，身兼觀塘區議員的民建聯立法會議員柯創盛日前曾公開表示，為求助街坊提供了1.2萬份表格，「連影印機都印壞」。工黨荃灣社區主任趙恩來接受《香港01》訪問表示，與其他泛民團體合共印製了約 20萬份表格協助街坊民眾；民建聯觀塘區議員顏汶羽也稱，光靠議員辦公室已為求助的民眾製了3000份表格。以上個案僅冰山一角，但已使用超過40萬張A4紙，其總量之巨可見一斑。

環團炮轟：變相消耗近560棵樹木​

環保團體長春社總監蘇國賢指出，目前難以評估多少市民需要印刷版的表格，不過他認為政府盡量採用無紙方案，避免印刷過多紙張。綠領行動高級項目主任王珮芝認為，這次耗用紙張的情況嚴重，「繼數個月前山竹帶來超過54,000宗塌樹，而家印表格又出現大規模耗紙情況」。她指除了政府印刷表格，不少區議員、地區組織亦印刷表格，申請人也需要複印資料，所耗用的紙張不僅是政府印刷的400多萬張。

據綠領行動提供的資料，500張紙重量2.5kg，466萬張紙重23.3噸， 製作1噸紙需24棵12米高的樹，變相消耗了559.2棵12米高的樹。王珮芝形容簡直是「樹的災難」。她坦言對政府的行政措施十分失望，她指上次政府全民派6000元亦可在網上辦理手續，交稅也有網上系統處理，不明白這次為何如此勞民傷財。

綠領行動又指出，除了表格外，網上申請表亦包括一頁紙的樣本和三頁紙的申請須知，若以政府233萬份的印刷量計算，或已消耗1,398萬張A4紙。

民建聯立法會議員葛珮帆痛批香港政府，是以石器時代方法辦事。香港01記者林若勤／攝影 分享 facebook

葛珮帆斥政府處石器時代

自從首日派發表格出現短缺問題，不少區議員、社區主任都自資印制表格，給居民取用。民建聯立法會議員葛珮帆指出，由於政府宣傳不足，部份香港市民不清楚自己是否符合申請資格。她不滿政府近年大力打旗號推動智慧城市，此次安排卻沿用石器時代的方法，完全不符合政府推動智慧城市的理念。

署理行政長官張建宗日前解釋，設計網上申請系統需時18個月。葛珮帆不接受這個說法，「就算局方覺得後續分析太複雜，至少第一階段的交表可先用電子表格吧？」她建議，當局以推廣多年數碼個人身份（eID），待eID全面落實後，網上驗證身份不成問題，政府服務便可正式進入全面電子化年代，實行「無紙化」生活 。

文章授權轉載自《香港01》