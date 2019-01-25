中學生自編自導自演「賣豬仔」 學子學營商賺回憶

2019-01-25 15:35 香港01 記者黃雲娜／報導



梁省德中學創校40周年，首次有學生團隊投得荃灣年貨市場攤位。香港01記者黃雲娜／攝影 分享 facebook

正所謂「求學不是求分數」，參加年貨市集當然也不只為賣年貨。2019年農曆年貨市場在香港的荃灣舉行，於1月30日正式開賣，所有賣家們早已摩拳擦掌、蓄勢待發，而首次加入香港荃灣年貨攤位的梁省德高中年貨小組，更自編自導自演拍攝宣傳片吸客。透過「發股集資」，計劃販售以「豬」為主題的原創公仔、T恤、撲滿、鑰匙圈、文件夾等，希望能藉此體驗經商之道，並為中學生涯「賺取」無價回憶。

「10多年前，社會流動相對容易，但現在，書本的知識已不足夠。待人接物的『軟技巧』、面對困難的『懂克服』，都比書本知識更重要。」香港博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德高中副校長、任教經濟科的植文顯，為令學生實踐所學、累積經驗，早於前年已組織學生競投年貨攤位，但因準備不足鎩羽而歸。直到去年暑假，他再組「年貨小組」，10多名中五生（高二）用逾半年時間，一手包辦產品設計、資金籌集、攤位競投、宣傳方案及銷售策略等，成功獲得荃灣沙咀道球場年貨市場第162號攤位。

「年貨市集最優先，考試放一邊」

小組負責人之一譚穎荷同學介紹，其攤位名「與豬同行」，象徵與豬的福氣和智慧同行，將出售由自家設計、以「豬」為主題的公仔、T恤、撲滿、鎖匙圈及文件夾等實用產品，希望能學以致用，體驗營商。儘管年貨開鑼日與學校段考同天，但他們認為「求學不是求分數」，加上實戰機會難得，只好「年貨最優先，考試放一邊」。負責財政及總務的柯岸穎補充，考試是學生本職，他們不是「不溫書」，而是相信日子有功，也相信籌辦年貨市集不會影響學業。

統籌「與豬同行年宵小組」的譚穎荷表示，從籌辦的過程中，學懂和而不同的溝通技巧。香港01記者黃雲娜／攝影 分享 facebook

上述「與豬同行」的產品，主要由高藹楠同學設計，而從聯絡廠商、做模板、到下訂商品，也都由她獨力完成。小組去年底曾於學校開學日試賣有關產品，目前正根據同學的反饋調整設計，以迎合市場所需。

「無論銷情如何，已賺到無價回憶」

至於集資經歷，另一負責財政兼總務的李志胤同學笑言：「一開始很天真，以為可以募捐，叫大家捐錢給我們用，後來（任教企業/會計及財務概論的）梁嘉偉老師建議我們，以『股票混合債券』的方式集資，每股25元，最後我們向學生發行了789股。」他感謝同學們的信任，希望產品大賣，以回報各方，但他也強調，無論銷售結果如何，「這個經歷已經是無價的回憶」。

認為籌辦年宵所獲是「無價」的，還有同樣負責財政與總務的周正楠同學。他表示，時代不同，導致市場對產品的需求和策略的不同，商家必須洞悉先機才能有所斬獲，而他想在經營年貨市場的過程中，學會預測問題，再提早解決問題。他有濃厚創業興趣，已看準科技市場是大勢所趨，希望學有所成，投身其中。

逾4成投資投攤位 坦言未感「貴租之苦」

年貨市場競爭激烈，攤檔為求出位，可謂絞盡腦汁，梁省德中學的「與豬同行」也不例外。為了出奇制勝，他們特別邀請有數年拍攝經驗的中四生陸俊傑加盟，為團隊自編自導自演了一條長達1分半鐘的宣傳片。短片開首，有學生模仿節目主播介紹籌備背景、過程及產品，至末段，更有俗稱「彩蛋」的小劇場。

除了學生股，「年貨小組」也獲該校家長教師會認購1920股，兩者合共籌得6萬多元（約新台幣23萬元）。他們以逾2.6萬元（約新台幣10萬元）投得荃灣年貨市場的乾貨攤位，佔總投資額逾4成。被問及租金是否過高、有否藉此體驗香港的「土地問題」時，同學們坦言感受不深；在旁的植文顯老師隨即向學生解說：「這麼小的攤位，日租逾4000元（約新台幣1.5萬元），儘管產品成本較低，但尚未計算人力成本......」

也許，只有親身經歷，才會明白「賺錢不易」及「貴租之苦」；正如梁嘉偉老師所言，要有經歷知識的過程，才能真正明白知識的意涵。

「與豬同行年宵小組」透過「發股集資」，向全笑學生及家長會籌集6萬多元（約新台幣23萬元）。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》