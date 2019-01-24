大陸人有感台灣人「住得很差」問菜市場、夜市上頭怎能住人？

2019-01-24 17:14 聯合新聞網 綜合報導



高雄市六合夜市。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

一名大陸網友蘇菲菲在天涯論壇發表他日前到台灣遊玩的看法，發現很多台灣人住得很差，例如夜市上面就是住宅，以及下方是菜市場，但上面也住了人，而且這樣的房子很多，看起來環境很髒亂。

另外像台灣的透天厝，樓下就是馬路，路旁也是一堆子車子亂停，附近沒什麼綠化，也沒有人車分流，更沒有公園，蘇菲菲直言這樣的居住環境「跟大陸的城中村差不多」，這樣的生活品質太差了！

她表示，自己住在大陸的小區，地面是看不到車的，可以直接從地上開到她住的大樓下，而且地面上除了有公園還有一條塑膠跑道及會所，用手機還能直接控制家裡的設備，「這是台灣人無法想像的。」

底下有網友留言認為，大陸大部分的城市都經歷了「舊城改造」，為何台灣就不行？大陸很多城市以前也是小漁村吧，現在還不是都變得漂漂亮亮的？還有人猜測說可能台灣人生活只講求「生活情調」或「精神生活」，不注重生活品質，但又引來其他網友問說「住在菜市場上頭哪有什麼生活品質？」

然而有人認為，台灣很多地方發展得早，當初比較沒有規畫，重建又需要錢，日子能過得去，習慣就好。還有人覺得住鐵皮屋或加蓋又怎樣？很多地是屋主的，政府本來就不能強拆人民的房子，「這叫民主，是大陸沒有的！」

更有大陸網友幫台灣的居住環境說話，有人表示他也去過台灣玩，覺得住得還行啊，「感覺還好，不會住得很差」、「還好吧，應該比香港好一點」，甚至有人說，希望發此文的網友不要太狹隘，台灣人均GDP比大陸高那麼多肯定是有道理的。（註：台灣的人均國內生産總值（GDP）是2.5萬美元左右，大陸為9900美元）