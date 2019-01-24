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她把明星P成男友 老爸當真還半夜起床練出嫁演講

2019-01-24 16:22世界日報 中國新聞組／北京24日電

女孩躲相親，P圖與劉昊然合照騙父母。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
女孩躲相親，P圖與劉昊然合照騙父母。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
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適逢過年，許多在外地工作的人又將返鄉團圓，浙江省杭州一名女網友為了不讓爸媽相親催婚，花了一個月P了一組自己與男星劉昊然的合照，哄騙爸媽自己已經有了「男友」，沒想到爸爸當真、半夜還爬起來練習女兒出嫁時的演講…女網友於心不忍說出實情，爸媽得知後淡定地要她過年回來得去相親，引發熱議。

綜合媒體報導，該名女網友透露畢業工作後已有兩年，但自從工作後，爸媽就時常催促相親期待早日結婚。不堪其擾的她，決定P照片哄騙爸媽，她花了一個月的時間P了一組照片，還刻意選劉昊然當她的「男友」，剛開始怕爸媽起疑，還時不時地就在微信朋友圈放著與「男友」合照。

沒想到爸爸完全當真，甚至知道女兒有「男友」後非常不捨，在微博發文稱：「半夜醒了很多次，已經開始練習女兒出嫁時的演講了……」

這讓她突然覺得有點對不起爸媽，於是鼓起勇氣向爸媽說其實這位「男友」是位明星，而爸媽在了解實情後，則很淡定地要她過年回來得去相親。

消息一出，引起網友熱烈回響，有人心有戚戚焉地附和：「天不怕地不怕，就怕爹媽催婚嫁」但大多數網友都覺得「P圖技術真的高」、「好巧，同一個男朋友」、「拿我老公的照片做什麼？」「劉昊然表示：我還沒到法定，你這樣違法！ 」、「昊然弟弟牌男友，想帶回家過年」，甚至還有網友說，「拿我老公的照片做什麼？」

女孩躲相親，P圖與劉昊然合照騙父母。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
女孩躲相親，P圖與劉昊然合照騙父母。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
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