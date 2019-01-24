「打扮得像妓女」陸喪父女未得母愛 精神分裂幻想自己美國人

2019-01-24 15:02 香港01 記者鄧穎琳／報導



父母本為子女成長的支柱，然而遇上悲劇，家人又未能坦誠面對，互相安慰，引起的結果，或難以估計。

一名中國大陸女生經歷喪父之痛後，渴望得到母親關心，但同一屋簷下的母親，雖然留在家，卻一直忙於處理各種事務，母親不但不關心還責備她成績欠佳。最終女生疑不堪壓力，出現抑鬱、精神分裂，外表為黑頭髮、黃皮膚的她，幻想自己為美國人子女，生於完整家庭，更以流利英語與心理學家對答。

有少女經歷喪父之痛後，渴望得到母親關心，但同一屋簷下的母親「身在家，心卻不在家」，最終女兒情緒崩潰，患上抑鬱、精神分裂。相中人非報導中的主角。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

註冊心理學家提醒，父母下班後即使再疲倦，都要安排時間與子女溝通，切忌以責罵代替對話，又或在子女忙著溫習、做功課時，拿著手機玩遊戲或追劇。

註冊心理學家蔡穎妍說，一名中國大陸母親帶著16歲的女兒來香港求醫。細問下始知，該女生家境環境富裕，有員工及保母照顧，然而自從父親在數年前去世後，其母性情改變，很少理會她。

女生在雙重打擊下，情緒一度面臨崩潰，經常曠課，成績每況愈下，最終需要轉校，更出現憂鬱、精神分裂，並企圖自殺。

少女稱被媽媽「拐帶」到中國

女生的世界，媽媽闖不進，在蔡穎妍的接觸下，發現女生雖然在中國大陸長大，但在初次見面時，全程以流利英語對答，眼前黑髮、黃皮膚的她，更稱自己是美國人，只是被母親「拐騙」到中國。

蔡穎妍說，與那位母親及少女的家人的深談後，發現女生應是未能接受父親離世，加上缺乏期望得到的關懷，所以她就幫自己幻想了一個理想家庭。

媽媽其實一直在女兒身邊，也很常陪她一起飛來香港，但兩人缺乏溝通，（媽媽）看到女兒打扮得很漂亮，媽媽卻形容她的妝容與妓女沒有差別，女兒不想與媽媽溝通也是理所當然的。 註冊心理學家蔡穎妍

與上一欠溝通 延續至下一代

女生在蔡穎妍建議下，向精神科醫生求醫，並每日接受心理輔導，持續求醫約一年後，她情況大為好轉，只是情緒較容易波動，仍需服藥控制病情。

蔡直言，由於上一代較少花時間、心思與子女建立關係，因此子女長大後並成為家長時，也會有與子女溝通的問題，因此出現這類家長並不罕見，而當中大部分人均不認為自己有問題，只是因子女出現情緒行為問題，所以前來求助。

若留意到心事重重 應主動關心

她建議，父母若留意到子女心情欠佳或心事重重，應主動關心，但切忌以責罵代替對話：「父母很多時因為著急而責罵子女，認為這樣就是溝通，但在子女心目中就會缺乏認同感。」她也提醒，父母不應常以「好忙」為由拒絕與子女深談；反而可從生活中的小事著手，開展對話；而當子女趕功課時，父母可在旁工作或閱讀，以示陪伴，而非拿著手機玩遊戲或追劇。

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文章授權轉載自《香港01》