苦讀四年想當老師 畢業後才被告知身高140不能拿教師證

2018-07-04 12:02 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名師範生因為身高不滿150公分無法取得教師證。圖片來源／ 新華網 分享 facebook 大陸媒體報導，一名來自貴州的大陸女學生，大學四年就讀陝西師範大學外語學院，原本懷抱老師夢的她準備畢業後考取教師證成為一名老師，沒想到過程中卻被學校告知因為自己身高太矮，不能拿教師證，聽到這消息，讓已經找到教師工作的她不知道未來該怎麼辦。

報導指出，這名女學生本身是陝西師範大學的公費生，大學四年就讀外語學院，日前她參加學校畢業體檢準備領取教師證時，卻被學校告知，由於自己身高不符合檢定規定，因此無法領取教師證。女學生表示，自己原本畢業後已經找到教師職缺，但因為這項規定，很可能讓她學位及工作機會都因此泡湯。

根據當地教師證申請體檢規定，男性身高必須超過155公分、女性則必須超過150公分才能通過體檢領取教師證。然而女學生的身高卻只有140公分，因此不符合體檢要求。

女學生表示，當初考上師範學校時，並未被告知交師資格有身高限制，而當時的入學簡章中也未載明這項規定。「學校不知道教師資格中有身高規定嗎？現在畢業了才說我不符合資格？我投入的損失又該怎麼辦？」女學生說道。由於拿不到教師證，女學生不僅工作因此沒了著落，她也可能因為無法履行公費生合約而因此必須付出賠償。

對此校方則表示，學校只是依據官方規定對畢業生進行檢定。陝西教育主管機關則表示，明年將計畫取消教師體檢身高規定，但官員也表示，考量到教師執業的特殊性，身高140公分的確太過矮小。至於這位女學生的案例，教育機關則會以特例的方式來處理。