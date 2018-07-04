親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

幼童集中營？美國邊境的「虐童」政策

跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

苦讀四年想當老師 畢業後才被告知身高140不能拿教師證

2018-07-04 12:02聯合新聞網 綜合報導

大陸一名師範生因為身高不滿150公分無法取得教師證。圖片來源／新華網
大陸一名師範生因為身高不滿150公分無法取得教師證。圖片來源／新華網
分享
大陸媒體報導，一名來自貴州的大陸女學生，大學四年就讀陝西師範大學外語學院，原本懷抱老師夢的她準備畢業後考取教師證成為一名老師，沒想到過程中卻被學校告知因為自己身高太矮，不能拿教師證，聽到這消息，讓已經找到教師工作的她不知道未來該怎麼辦。

報導指出，這名女學生本身是陝西師範大學的公費生，大學四年就讀外語學院，日前她參加學校畢業體檢準備領取教師證時，卻被學校告知，由於自己身高不符合檢定規定，因此無法領取教師證。女學生表示，自己原本畢業後已經找到教師職缺，但因為這項規定，很可能讓她學位及工作機會都因此泡湯。

根據當地教師證申請體檢規定，男性身高必須超過155公分、女性則必須超過150公分才能通過體檢領取教師證。然而女學生的身高卻只有140公分，因此不符合體檢要求。

女學生表示，當初考上師範學校時，並未被告知交師資格有身高限制，而當時的入學簡章中也未載明這項規定。「學校不知道教師資格中有身高規定嗎？現在畢業了才說我不符合資格？我投入的損失又該怎麼辦？」女學生說道。由於拿不到教師證，女學生不僅工作因此沒了著落，她也可能因為無法履行公費生合約而因此必須付出賠償。

對此校方則表示，學校只是依據官方規定對畢業生進行檢定。陝西教育主管機關則表示，明年將計畫取消教師體檢身高規定，但官員也表示，考量到教師執業的特殊性，身高140公分的確太過矮小。至於這位女學生的案例，教育機關則會以特例的方式來處理。

相關新聞

食衣住行都「靠面子」 大陸瘋刷臉…人還有隱私嗎？

2018-07-03 11:00

可怕！狂徒亂射竹籤 路人遭刺穿腳趾

2018-07-02 15:03

影／毀容英雄「沒賣慘」 街頭賣唱還捐款

2018-07-02 14:42

廣東男子苦尋失蹤女兒 13年後…她已在美國成學霸

2018-07-02 14:38

和離職員工聚餐被發現 老闆竟逼在職員工主動請辭

2018-07-02 12:22

男怕短裙辣妹遭撿屍忙搭救 真相卻是「美麗的錯誤」

2018-07-01 17:45

熱門文章

聯電控告美光勝訴 美光相關產品恐退出中國市場

2018-07-03 21:26

「中共最強驅逐艦」又兩艘下水 陸眼尖網友：完成度不夠高

2018-07-04 10:00

在台陸生在陸媒批外交部簡體新聞稿：簡體寫錯無知

2018-07-03 15:11

馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16

台灣止步 大陸進一步選址廣州南沙建可燃冰基地

2018-07-03 13:15

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

陸委會：一國兩制陳腔濫調 可以休矣

2018-07-03 21:22

美媒：許其亮權力大 能建議共軍將領逮捕名單

2018-07-03 17:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top