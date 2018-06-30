親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影╱鳳梨農怒：農產要低價就選民進黨

日本民間火箭墜毀 宇宙參與二度鎩羽

修復工程啟動 杭州西湖十景「雙峰插雲」 將重現

2018-06-30 12:25世界日報 中國新聞組／北京30日電

刻有「南高峰」字樣的石磚。圖／浙江在線
刻有「南高峰」字樣的石磚。圖／浙江在線
分享

浙江杭州西湖風景名勝區管委會正式啟動「雙峰插雲」景觀恢復工程，並公開徵集雙峰插雲景觀恢復工程設計方案。

浙江新聞客報導，「雙峰插雲」是西湖十景之一，但若要說起「雙峰插雲」究竟在哪、景觀特點是什麼，就連許多老杭州都只能給出一個模糊的回答：「應該就是指南高峰和北高峰吧？」其實，「雙峰插雲」這個景觀，並不單指南高峰和北高峰這兩座山峰，還包括了山上的古塔——南宋時，南高峰、北高峰峰頂各有一座塔，每逢雲霧低橫之日，自西湖西望，群峰隱晦而塔尖分明，因此得「兩峰插雲」景名。

清代，峰頂古塔皆毀廢，康熙38年（1699年）皇帝南巡杭州，御題景名，改「兩峰」為「雙峰」，並在洪春橋旁建御碑亭。但如今古塔毀廢已久。

去年1月至6月，杭州市文物考古研究所對南高峰峰頂區域進行考古發掘，發掘面積約1100平方米，發現遺蹟有南高峰塔塔基、道路、建築基址等，出土少量瓦當、滴水、塔磚等建築構件。

杭州西湖風景名勝區管委會決定啟動「雙峰插雲」景觀恢復工程，公開徵集「雙峰插雲」景觀恢復工程設計方案，以重現勝景。

在方案確定後，整個「雙峰插雲」景觀恢復工程將會逐步啟動，最先開工的，就將是南高峰塔。

「南北高峰巧避人，旋生雲霧半腰橫。縱然遮得青蒼面，玉塔雙尖分外明。」南宋詩人楊萬里詩中的景色，會在不久的將來重現。

考古北京

相關新聞

女乘客噴防曬 逼停中國高鐵

2018-06-29 13:36

藐視港法庭內地女子唐琳玲 入境被拒竟然咬人

2018-06-29 12:29

她在同學會上猝死 38年老同學淡定吃飯還談笑錄影

2018-06-29 11:37

熱門文章

陸記者駐台遭拒 葉青林嗆陸委會「誰在製造假新聞？」

2018-06-29 14:55

女乘客噴防曬 逼停中國高鐵

2018-06-29 13:36

國家要往哪裡走 大陸民眾的政治焦慮

2018-06-29 13:55

中國施壓航空業拒談判 要美方敦促業者改台灣名

2018-06-29 22:43

傳陸研製先進引擎解決振動 將配殲20

2018-06-30 10:52

中國大陸金錢外交拉朋友 近年花1.47兆台幣

2018-06-29 15:03

中共黨員到麥加朝聖 被開除黨籍

2018-06-29 14:26

中美貿易戰 中共主旋律要求別扯上陸股

2018-06-29 20:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top