修復工程啟動 杭州西湖十景「雙峰插雲」 將重現

2018-06-30 12:25 世界日報 中國新聞組／北京30日電



刻有「南高峰」字樣的石磚。圖／浙江在線 分享 facebook

浙江杭州西湖風景名勝區管委會正式啟動「雙峰插雲」景觀恢復工程，並公開徵集雙峰插雲景觀恢復工程設計方案。

浙江新聞客報導，「雙峰插雲」是西湖十景之一，但若要說起「雙峰插雲」究竟在哪、景觀特點是什麼，就連許多老杭州都只能給出一個模糊的回答：「應該就是指南高峰和北高峰吧？」其實，「雙峰插雲」這個景觀，並不單指南高峰和北高峰這兩座山峰，還包括了山上的古塔——南宋時，南高峰、北高峰峰頂各有一座塔，每逢雲霧低橫之日，自西湖西望，群峰隱晦而塔尖分明，因此得「兩峰插雲」景名。

清代，峰頂古塔皆毀廢，康熙38年（1699年）皇帝南巡杭州，御題景名，改「兩峰」為「雙峰」，並在洪春橋旁建御碑亭。但如今古塔毀廢已久。

去年1月至6月，杭州市文物考古研究所對南高峰峰頂區域進行考古發掘，發掘面積約1100平方米，發現遺蹟有南高峰塔塔基、道路、建築基址等，出土少量瓦當、滴水、塔磚等建築構件。

杭州西湖風景名勝區管委會決定啟動「雙峰插雲」景觀恢復工程，公開徵集「雙峰插雲」景觀恢復工程設計方案，以重現勝景。

在方案確定後，整個「雙峰插雲」景觀恢復工程將會逐步啟動，最先開工的，就將是南高峰塔。

「南北高峰巧避人，旋生雲霧半腰橫。縱然遮得青蒼面，玉塔雙尖分外明。」南宋詩人楊萬里詩中的景色，會在不久的將來重現。