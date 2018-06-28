原本閒在田裡插秧 陸客讓北韓導遊現在好忙

2018-06-28 13:20 中央社 台北28日電



韓媒報導，在中國政府解禁後，6月赴北韓旅遊的陸客人數大增。此前，北韓的中文導遊因為沒遊客沒工作，都被派去田裡插秧，現在卻忙不過來。

朝鮮日報報導，26日，當被問及有沒有坐火車去平壤的團體旅遊商品時，位於北韓邊境的中國丹東某旅行社人士說，駛往平壤的火車票已經全部售罄，「即使現在預約，也要7月10日以後才可以出行」。

他還說：「最近，每天最多有1000至2000名遊客，從中國前往平壤旅遊，平壤的旅遊景點到處都是中國人。」

報導稱，在北韓國務委員長金正恩多次訪中並與美國總統川普舉行會談後，訪問北韓的中國旅遊團數量劇增，銷售北韓旅遊商品的旅行社諮詢量也大增，網路上出現北韓飯店大廳擠滿陸客的影片。在旅遊領域，兩國呈現出完全和解的氛圍。

去年11月，中國政府禁止除東北地區以外的其他地區居民赴北韓旅遊。但最近隨著兩國關係日益緊密，中國對北韓的旅遊限制實際上已經解除。相隔7個月後，中國國際航空6日重新開通北京至平壤的航班。

北韓新聞（NK News）報導，銷售北韓旅遊商品的北京高麗旅遊負責人柯克里爾（Simon Cockerell）表示，往年這個時候沒有工作時，北韓的中文導遊都會被派去田裡插秧，但今年正在一刻不停歇地工作當中。

他還說：「現有的中文導遊無法消化這麼多中國遊客，以至於需要讓英文導遊也學習中文，帶團觀光。」

不過報導指出，由於對北韓旅遊限制解除速度過快，中國政府似乎正在調節速度。原定28日開通的四川成都直飛平壤的高麗航空航班，以及定於7月開通的陜西西安直飛平壤的高麗航空航班全部被叫停。

航空界有關人士表示，究竟是出於政治層面的考量，還是出現了技術問題尚不明確。中國目前只有北京、上海、瀋陽有飛平壤的航班，但航班有限。

絕大多數陸客是從丹東搭火車、渡輪前往北韓旅遊，其中以一日遊最受歡迎。遊客只要付人民幣390元（約新台幣1800元），就可到對岸的新義州，一探這個神秘國度。

遊客也可以只付198元，搭船橫渡鴨綠江欣賞北韓風光，但不能靠岸。

新加坡聯合早報此前報導指出，中國是北韓入境旅遊的主要客源國，占每年到訪旅遊人數8成以上。