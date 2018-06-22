最貴車禍！女租法拉利玩車 失控撞上護欄車頭全毀

2018-06-22 11:01 聯合新聞網 綜合報導



法拉利失控撞上護欄，車頭全毀。圖／取自 《網易》 分享 facebook

中國大陸浙江一名女子以新台幣42,000元租下一台法拉利458超跑兩天，卻因雨天天候不佳，加上不熟悉車況，使車輛失控撞上護欄，除了法拉利車頭全毀，車禍也波及到對向車道的BMW與NISSAN兩輛車。雖然三名駕駛都僅受輕傷，但這起車禍光是法拉利的維修費就多達上百萬，堪稱「最貴車禍」。

根據《網易》報導，21日下午4時，大陸浙江台州溫嶺購物中心附近發生一起車禍，一名女子駕駛著租來的法拉利458超跑，因天候不佳與不熟悉車況，踩油門後法拉利失控的橫衝直撞，在路面上劃出S曲線，直接撞上路中護爛，又撞上對向車道上的BMW與NISSAN兩車，法拉利車頭全毀，另兩台車車身也毀損嚴重。

法拉利由一名穿著紫色小洋裝的金髮女子駕駛，據了解該車是她以新台幣4.2萬元租下，開車前還直播表示「第一次開法拉利好激動」，她表示由於車輛是當天租借而來，尚不熟悉車況，「只點了下油門，車子就飛起來了」。

由於當時天雨路滑，該輛法拉利是中置後驅，後驅馬力大的車輛本來就不容易控制，更何況是雨天。警方表示雖然三輛車毀損嚴重，但好險三名駕駛都僅受輕傷。

報導指出雖然該輛法拉利是老款的二手車，但估計也許要花費新台幣上百萬的維修費。但不幸中的大幸是租車公司有為法拉利投以保險，否則如此鉅額的維修費可能會讓駕駛女子哭笑不得，不過女子仍須賠償另兩台車輛的維修費用。