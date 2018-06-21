網友西貢撿到潛水相機 記憶卡裡充滿小朋友回憶

2018-06-21 10:02 聯合新聞網 綜合報導



香港一名網友在西貢拾獲潛水相機。圖片來源／ 橙新聞 分享 facebook 又見相機漂流記！香港一名網友透過「臉書大神」，在板上刊登尋人啟事，網友表示自己先前在西貢白臘灣水底拾獲一台Nikon Coolpix橙色潛水相機，檢查相機時發現，照片還完好地保留在記憶卡當中，裡面充滿了小朋友出門遊玩的回憶，其他香港網友看到後也紛紛轉貼原文，希望找到相機主人。

一位網友在臉書社團貼文，表示自已在西貢白臘灣水底撿到一台淺水相機，相機牌子為Nikon Coolpix，機上還貼著「陳樂澄」，疑似是相機主人的名字。

雖然相機本身因為在水裡太久，上頭沾附了許多泥沙，但網友表示撿到這台相機時還可以開機。隨後他也取出相片記憶卡並檢查裡頭照片，只見照片中小朋友穿著黃色制服，開心地與同學合照，此外也存有小朋友參加劍擊比賽時的照片。

網友表示這台相機是在西貢白臘灣附近水域撿到，疑似是失主在搭船時不小心遺失，他也希望透過臉書幫忙，可以盡快幫助失主找回原物。消息一出也讓香港網友廣傳，有網友則建議可以從小朋友身上的制服找到當時就讀國小。

根據照片推測，這台相機的型號為Nikon Coolpix W300，主打30公尺防水及4K錄影等功能。

先前台灣宜蘭岳明國小師生淨灘時﹐也曾拾獲一台潛水相機，當時老師透過臉書提供資料協尋，最後成功找到相機的日本籍主人。