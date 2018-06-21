親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

又見相機漂流記！在西貢撿到潛水相機 「陳樂澄」你在哪裡

世足近半比賽只進1球 為何1比0超乎想像多？

網友西貢撿到潛水相機 記憶卡裡充滿小朋友回憶

2018-06-21 10:02聯合新聞網 綜合報導

香港一名網友在西貢拾獲潛水相機。圖片來源／橙新聞
香港一名網友在西貢拾獲潛水相機。圖片來源／橙新聞
分享
又見相機漂流記！香港一名網友透過「臉書大神」，在板上刊登尋人啟事，網友表示自己先前在西貢白臘灣水底拾獲一台Nikon Coolpix橙色潛水相機，檢查相機時發現，照片還完好地保留在記憶卡當中，裡面充滿了小朋友出門遊玩的回憶，其他香港網友看到後也紛紛轉貼原文，希望找到相機主人。

一位網友在臉書社團貼文，表示自已在西貢白臘灣水底撿到一台淺水相機，相機牌子為Nikon Coolpix，機上還貼著「陳樂澄」，疑似是相機主人的名字。

雖然相機本身因為在水裡太久，上頭沾附了許多泥沙，但網友表示撿到這台相機時還可以開機。隨後他也取出相片記憶卡並檢查裡頭照片，只見照片中小朋友穿著黃色制服，開心地與同學合照，此外也存有小朋友參加劍擊比賽時的照片。

網友表示這台相機是在西貢白臘灣附近水域撿到，疑似是失主在搭船時不小心遺失，他也希望透過臉書幫忙，可以盡快幫助失主找回原物。消息一出也讓香港網友廣傳，有網友則建議可以從小朋友身上的制服找到當時就讀國小。

根據照片推測，這台相機的型號為Nikon Coolpix W300，主打30公尺防水及4K錄影等功能。

先前台灣宜蘭岳明國小師生淨灘時﹐也曾拾獲一台潛水相機，當時老師透過臉書提供資料協尋，最後成功找到相機的日本籍主人。

相關新聞

台州男深情記錄 十年來只拍愛妻

2018-06-20 16:30

體恤員工世足賽加班 佛心老闆發「趕工福利包」

2018-06-20 15:01

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

大陸「奇葩粽」 一顆喊價345元

2018-06-18 14:35

熱門文章

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

中國版「超級高鐵」試驗時速有望達到1500公里

2018-06-20 11:32

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

超音速高鐵「大躍進」 大陸要「超法趕美」？

2018-06-21 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top