她在山東農信社存1100萬人民幣 一年後竟被告知「沒這筆錢」

2018-06-16 14:16 世界日報 中國新聞組／上海16日電



一名受害人在濱城區農信社渤海五路分社存錢時，曾拍下櫃檯內的涉案行員。(取材自澎湃新聞) 分享 facebook 山東省濱州市濱城區渤海五路信用社在2015年10月17日發生一起離奇事件，存戶付玲於2014年在這家農信社存入1100萬元人民幣，一年後到期取錢時，卻被告知「沒有這筆錢」，當場讓付玲愣住，「錢是在銀行存的，存款單還在我手上，錢去了哪裡？」銀行行員立刻囑她去報案。據了解，不光付玲，從2013年至2015年，農信社共有27人的存款無故消失，共計1.6億元人民幣。

澎湃新聞報導，2014年10月，付玲接到「中介」電話稱，山東濱州一家銀行有貼息，年利率是6個百分點。「這個中介是做『陽光貼息』的，這種存款方式，一般都是由中間人介紹，將錢存到指定的銀行後，然後有筆貼息款，相比於一般的存款回報更高。」付玲說。

付玲隨後與父親和妹妹等7名親友，湊了1100萬元人民幣，存入銀行，存期一年。

報導說，隔年存款到期，付玲欲存款兌付，卻被告知沒有這筆存款，還說存單是假的。經查帳發現，她於2014年10月16日存入1100萬元人民幣，但這筆錢在存入當天就被以轉帳方式支取。

付玲後來才知道，早在他們之前，已有人遭遇相同境況。

報導指出，另一名受害者葉蕭軍的遭遇與付玲幾乎一摸一樣。葉蕭軍報案後，隨著案件擴大，他發現此次「存款事故」共發生在濱州農信社的3個網點。所有的受害人均是被以「貼息存款」的方式被騙。

案件經調查審理，山東省濱州市中級人民法院去年12月的判決書顯示，挪用客戶存款的5名被告是銀行行員，其中一名段姓男子在案發時為鄒平農商行台子支行行長。報導說，他們非法吸收的「存款」均被用於創能石化公司進行融資。

付玲說，案發後多名受害人曾前往法院提起對銀行的民事訴訟，但均被法院以「對被害人財產應依法予以追繳或責令退賠」為由，不予受理，「我們是在銀行存的錢，銀行員工在我們不知情的情況下將存款轉走，現在存款不見了，我們卻連起訴的機會都沒有。」