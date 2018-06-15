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辦公室火警員工抱主機逃下11樓 除了老婆就它陪我最久

2018-06-15 20:08聯合新聞網 綜合報導

浙江一棟大樓突然竄出火舌，而在11樓期貨公司上班的一名員工發現火警後，馬上拆了自...
浙江一棟大樓突然竄出火舌，而在11樓期貨公司上班的一名員工發現火警後，馬上拆了自己的電腦主機，抱著逃下樓，被大陸網友封為「中國好員工」。圖擷自杭州網
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浙江省杭州市一棟大樓14日中午時，四樓突然竄出火舌，冒出濃密的黑煙，11樓期貨公司的一名員工發現火警後，馬上拆了自己的電腦主機，抱著逃下樓，他表示現在陪我時間最長的，除了老婆，就是電腦了……。

根據《杭州網》報導，起火點是4樓平台上的空調外機，雖然有火苗竄出，但因為人員及時撤離，火勢也沒有擴散，所以沒有造成任何傷亡。而這起火警，讓抱著電腦主機逃命的「主機哥」季國欽意外爆紅。他表示，當時煙霧警報器突然叫了，突然有人喊樓下著火，趕快撤離，他馬上就想到電腦設備，心想萬一燒大了，把電腦燒壞怎麼辦？看情況並不危急，就把主機網線、電源線拔了，抱著跑下11樓。沒想到下樓以後，同事全都笑了，還開他玩笑，裡面是有比特幣嗎？

這名「主機哥」的事蹟在網路上被熱烈討論，網友都讚他是「中國好員工」，主機哥聽說自己紅了，感到非常莫名其妙，他表示，我很吃驚，不該所有人都和我一樣嗎？怎麼自己成了例外？主機哥進一步指出，電腦非常重要，裡面存有1000多個客戶的資料，這些都是錢。而現在陪我時間最長的，除了老婆，就是電腦了……。不過，主機哥也坦承，自己的行為其實不太對，每年安排消防演習教官都會宣導，發生火災趕緊撤，不要貪戀東西……這樣其實違反了安全逃生守則。

主機哥的主管則表示，對下屬抱著電腦逃生，意外又驚喜，發生火災時，我的私人電腦都沒帶，他卻抱著公家電腦往下跑。電腦是金融業工作人員吃飯的傢伙，其中的資料最重要。並給了主機哥「執著、認真」的正面評價。網友除了讚揚他是中國好員工還表示「老闆必須加薪升職的阿」、「主機哥考慮的可是公司長遠的利益」、「這位主機哥瞬間覺得好高大，好威武啊」。

演習火災教官比特幣
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