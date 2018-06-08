陸女控歧視 日本店家打臉：她們吃得滿地蝦殼

2018-06-08 11:44 聯合新聞網 綜合報導



店家向兩名陸客揮手，表示不收她們錢，請她們離開。圖／截自 微博 分享 facebook

兩名大陸遊客赴日旅遊時，至一間燒烤店消費，卻被店家嫌棄「吃相難看」，不收取她們用餐費用並將她們趕出店外，兩人因此不滿錄影放上網路，引來日本媒體關注，有媒體前往該店詢問當日狀況，店家則回應是因兩人把蝦殼丟滿地，超過用餐時間又不願離開，無奈之下只好不收餐費，請她們儘速離開。

兩名女遊客認為餐廳內的日本人對來自大陸的她們不友善，她們當日選用90分鐘吃到飽餐點，疑似因為兩人說中文，讓店員對她們的態度特別不佳，結帳時想請店長解釋狀況，店員看見兩人錄影便告訴她們「快走吧別來了，錢我不收了，沒看過這麼骯髒的吃法，都吃的亂七八糟了」。

影片上傳微博後引來日本媒體關注，有媒體至該間店內詢問當天狀況，店家表示那兩名陸客不僅把吃完的蝦殼丟得滿地都是，超過用餐時間仍不願離席，店員提醒後兩人還摸了15分鐘才肯起身，結帳時又拿著手機拍攝店員，店員阻止也不願理會，雙方爭執了30分鐘。最後店家氣憤地告訴她們「請回去，真是夠了，那種骯髒的吃法我還是第一次見到」。

雙方各執一詞，說法迥然不同，但許多原先以為是日本人歧視大陸人的網友紛紛改變態度，有人認為「如果他們真的歧視大陸人的話，開口說中文的時候就會被趕出去了」、「他倆被趕走也是情理之中」。

許多網友希望當事的兩名遊客出面解釋，問到「希望能讓大家看看她們吃完的飯桌長什麼樣子」，有人同情店家「這得委屈成怎樣才會連錢都不要啊」，多數大陸網民都認同某些大陸人餐桌禮儀不佳，「個人主觀估計是咱們的人又不守規矩了」、「素質不行惹到人家還發出來」。

另外有大陸網友認為陸客素質實在不佳，他分享自己也曾跟團至日本吃自助餐，同行的大陸人拼命夾菜，最後又吃不完剩下，讓日本店員看了直搖頭，還以中文嘆「浪費！」