她吃火鍋撈出8隻蟑螂 店家不服：小強排隊入鍋？

2018-06-08 09:48 聯合新聞網 綜合報導



火鍋業者質疑，如果該店真的髒亂異常，為何只有一組客人鍋內出現8隻蟑螂。圖擷自 重慶晨報 分享 facebook

大陸海南省海口市一位張姓女士與友人5日晚上到牛肉火鍋店用餐，不料吃到一半從鍋裡撈出8隻蟑螂，但臨時負責人陳先生表示，一次出現8隻不太可能，除非是「蟑螂排隊進入鍋裡」，質疑客人自導自演。張女則強調他不要賠償，只是要一個誠懇的道歉，但店家態度太無理，因此報警處理。

根據《重慶晨報》報導，張女到王記欣茂潮汕牛肉火鍋店用餐，她吃到一半時請服務員加湯，看到從壺嘴裡倒出來的湯裡，有類似藥材的東西。大約又過了10分鐘，張女的友人趙女咬到一個明顯有觸角的異物，她們以為是蠶蛹之類的藥材，於是詢問服務員。服務員一看大驚表示：「這是一隻蟑螂。」她們再翻動鍋底，竟再撈出了7隻蟑螂。

火鍋店臨時負責人陳先生對此質疑：「這麼多隻蟑螂在鍋裡煮，湯水燒開後肯定是能看到的，為何吃了一個多小時後才發現？」他指出，一次出現8隻蟑螂不太可能，除非「蟑螂排隊進入鍋裡」。

火鍋店李老闆事後也指出：「這一桌顧客用餐1個多小時後，才發現了8隻蟑螂，讓我很納悶」。他指出，自己從事餐飲業多年，不敢說廚房沒有任何問題，但客人發現8隻蟑螂，就代表他們廚房特別髒亂，蟑螂滿地跑，但如果真是如此，他說：「其他桌客人喝的湯都來自同一個大鍋，為何只有她們有情況？」

大陸湖南省張女士到火鍋店用餐，用餐到一半從鍋內撈出8隻蟑螂。圖擷自 重慶晨報 分享 facebook

李老闆補充，店內加湯壺的壺嘴有瀘網，加湯時出現蟑螂的可能性不大。目前他不能說蟑螂是張女帶來的，還是來自店內，也有可能是其他人帶來的。他建議張女打當地市府電話投訴，以維護客人和店家雙方的權益。

張女事後表示，他們不要賠償也不要店家埋單，只要一個誠懇的道歉，但店家的態度太無理了。當地派出所已經針對此事調查，針對雙方進行筆錄，目前仍在調查中。