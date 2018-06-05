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亂教！教科書：女性穿著暴露是對男性的性騷擾

2018-06-05 21:56聯合新聞網 綜合報導

大陸黑龍江教育出版社出版《高中生公共安全教育讀本》，內文提及女性在公共場所穿著暴...
大陸黑龍江教育出版社出版《高中生公共安全教育讀本》，內文提及女性在公共場所穿著暴露是對男生性騷擾，歧視詞語惹各界批評。 圖／擷自頭條新聞微博
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性別平等教育不管在國內外都是未曾停止的觀念改革，近日大陸黑龍江教育出版社出版《高中生公共安全教育讀本》，內文提及女性在公共場所穿著暴露是對男生性騷擾，歧視詞語惹各界批評，於是出版社火速出面道歉並刪除相關內容。

據「新京報網」報導，事件源自大陸網友爆料牡丹江第二高級中學高二生被發了一本教科書，針對女性性騷擾男性的觀點寫道「心理學家認為女性的幾種行為有性騷擾男生嫌疑，其中女性在公共場所穿著暴露，乃至衣不蔽體，是對男生首當其衝的性騷擾」，引述心理學家的定義包括穿著暴露、言行不端、肢體摩擦和碰撞等，內容充滿歧視意味。

該校女學生認為不妥，有一位劉同學表示，穿著暴露是個籠統說法，並沒詳細說出裸露程度，「如果露胳膊露腿也算暴露，夏天正常穿短褲也算是對男生性騷擾，那我們女生就不能出門了」。另一位男學生覺得，不能拿女生的穿著和性騷擾建立起直接聯繫，「就像女生受到侵犯，大家反而怪她穿得少是一樣的，屬於三觀不正」。

網友則反應，這明顯是性別歧視，女性在正常範圍內被要求遮蔽身體，是非常野蠻且落後的思想，「按照書裡面的內容，女生不能打扮自己，也不能高聲說話，不和男性有肢體接觸，否則就是性騷擾，顯然是不合理的」。

《高中生公共安全教育讀本》一書由黑龍江省教材教輔專家委員會審定，而黑龍江教育出版社編輯部主任回應，此為出版社參考其他的教材所編，對於言論不嚴謹向公眾致歉，「現在我來看也覺得太偏頗了，容易引起大家爭議」，並進行回收、改版，在新版本中相關內容已經除去。

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