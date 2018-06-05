不孕夫迫妻與堂哥「借種生子」 事後反悔要求離婚

2018-06-05 11:56 聯合新聞網 綜合報導



不孕男子要求妻子女堂哥「借種生子」，事後卻頻頻猜忌導致離婚。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

大陸阜南縣一對夫妻結婚多年膝下無子，就醫檢查後發現是因丈夫王明患有不孕症，但兩人家中長輩頻頻施壓，因此王明想出「借種生子」的方法，他要求妻子李紅與自己的堂哥王建發生關係，李紅百般掙扎後答應，於2013年生下一名女嬰。然而生女後王明經常猜忌李紅與王建曖昧，最後更逼迫李紅離婚，不願繼續照顧女童。

根據《人民網》報導，王明與李紅兩人結婚多年卻膝下無子，就醫診斷出是因王明患有不孕症，兩家長輩急於抱孫，協議後決定「借種生子」，因王家長輩期望傳宗接代，因此決定借王明堂哥的精子懷孕，起初李紅無法接受，王明與家中長輩輪番勸說，她才願意接受，終於在2013年生下一名女嬰。

然而女兒出生後，王明與李紅兩人的關係卻逐漸惡化，王明不斷猜忌李紅與王建有曖昧關係，兩人甚至鬧到分居地步，近日一次吵架後，王明向李紅要求離婚，要她「淨身出戶」，表示自己不願意繼續撫養非親生的女童。

阜南縣司法局法律援助中心主任徐付忠表示，李紅若可舉證「借種生子」是男方的主張，便可要求多分割部分夫妻共同財產。但因女童非王明親生，因此不得要求其盡撫養義務，也不得要求索取撫養費用，李紅必須撫養女童，也可要求女童親生父親李建一同撫養。