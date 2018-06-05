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工程師網上炫正妹女友 意外爆出她偷情黑歷史

2018-06-05 10:16聯合新聞網 綜合報導

工程師貼出女友美照。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
工程師貼出女友美照。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
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大陸河北一名工程師在論壇《NGA國家地理論壇》「曬女友」的活動中，驕傲貼出自己近日的交往對象，女友清秀姣好的外貌，讓許多網友又羨慕又嫉妒。沒想到竟有一名網友留言表示該名女子是他的「炮友」，宣稱他們兩人在網上認識一週後便發生關係，也讓原先貼文的網友戴了好大一頂綠帽。

一名工程師在論壇《NGA國家地理論壇》貼文「跟風女朋友求打分」，貼出女友多張美照，甚至貼出女友對他調情的對話截圖。女友皮膚白皙、面貌姣好，出眾的外表與身材讓網友深感嫉妒，留言「為什麼你們就可以找到那麼漂亮、胸那麼大、身材那麼好的妹子」、「恭喜樓主喜提6分美女，為什麼是6分，因為我評分是滿分7分，嫉妒令我扣1分」。

網友提問「女朋友這麼漂亮，樓主富帥吧」，該名工程師回應自己只是家境普通的「肥宅」，並表示「我應該是她遇見過最能理解她，相處最舒服的人，自然而然就在一起了」。

豈料一名網友竟留言爆料該名女子是他的「炮友」，「哈哈哈哈哈NGA真小，你問問這個在亦莊上班唐山的女程序員，520從西安回來的晚上誰接的她火車？又是在誰家過的夜？相親網站上聊了一周然後第一次見面就直接睡了，一夜瘋狂做了三次，嗯？上周和誰去的西單誰給她買的新的兩隻口紅，嗯？她做的時候是不是喜歡叫老公爸爸，嗯？」，同時大嗆女子照片修圖過度。

一名網友留言表示該名女子是自己的「炮友」。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
一名網友留言表示該名女子是自己的「炮友」。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
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誇張的劇情引來更多網友朝聖，留言「有好戲看了」、「劇情發展的也太快」、「世界真小」。原先貼文的工程師則回應他與女友是近日才開始交往，他願意接受對方的過去，不會刪除文章，但也撤下所有照片。此舉更引來網友聯想，留言「本來我是不信的，但是樓主不明不白的就刪了照片，讓人聯想啊」。

工程師貼出女友美照。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
工程師貼出女友美照。圖／取自論壇《NGA國家地理論壇》
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