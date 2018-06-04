老師把成績發至家長群組引不滿 遭脅「登門道歉否則投訴」

2018-06-04 15:23 聯合新聞網 綜合報導



大陸河南一名國小教師因為在家長群組裡po出學生的默寫成績，引發部分家長不滿，要求老師登門道歉，否則到教育局檢舉。這名老師因此心力交瘁，最後決定辭職。圖截自新浪新聞 分享 facebook

近日，中國大陸河南一位國小老師的辭職信在網路上引起熱烈討論。老師在信中提到，日前他將全班的默寫成績發到家長群組裡，引發幾位家長的不滿，認為此舉傷害學生和家長的自尊心，要求登門道歉，否則要到縣教育局投訴。這名老師因此深感挫敗，決定辭去教職，「我已心生魔障，不適合再和孩子在一起」。

根據《新浪新聞》的報導，大陸河南西平縣一名國小四年級的班導師，日前將學生在校默寫古詩的成績拍下，並傳到學生家長的群組中，沒想到意外引發不滿。有家長反應，小孩因為成績被公諸於眾而受傷，甚至出現自殘傾向，因此要求這名老師「登門道歉」，否則將到西平縣教育局投訴。

該導師為此備受煎熬，最後寫下長達兩頁半的辭職信，決心求去，而這封信的內容也引發網友熱議。老師在信中寫道，「沒有考慮到個別差生和家長的感受及自尊，給個別家長造成了嚴重的心理傷害。我很惶恐，深感自己專業知識的不足，不能勝任四年級班主任的工作，故申請辭去」。文末他還表示，此事之後，他開始擔心如果有學生因為他無心的糾正而受創甚至自殺該怎麼辦，因此忍痛告別熱愛的工作，「既然我已心生魔障，真的不適合在校園裡再和孩子在一起」。

對此，部分網友認為老師公開成績的行為確實不妥，「有的孩子有自卑感，這樣會給孩子帶來陰影的」、「辭職信第三行『差生』兩個字就暴露了這個老師不適合這個職業」。但多數網友認為家長大驚小怪，「我小學到高中成績名次什麼的都是公開的，並沒有覺得有什麼不妥」、「好好的教育業非要被逼成服務業」、「感受到了老師的無奈與心酸。尊師重教是任何時候每個人都應當謹記的」。

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