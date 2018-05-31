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雲南冰花男孩 告別漫漫求學路

2018-05-31 12:38中央社 台北31日電

因為頂著一頭冰花上學，成為中國大陸網紅的「冰花男孩」王福滿（圖），5月已搬進新落...
因為頂著一頭冰花上學，成為中國大陸網紅的「冰花男孩」王福滿（圖），5月已搬進新落成的學生宿舍，告別了每天在雲南山區走9公里的漫漫求學路。圖／擷自人民網
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因為頂著一頭冰花上學，成為中國大陸網紅的「冰花男孩」王福滿，5月已搬進新落成的學生宿舍，告別了每天在雲南山區走9公里的漫漫求學路。

綜合騰訊網、新華社報導，今年1月，8歲的雲南魯甸縣貧童王福滿為了趕上期末考試，一大早冒著攝氏零下9度的低溫風雪，走了4公里多山路到學校。

走進教室，他被拍下一張頭頂冰花、臉蛋通紅、衣著單薄的照片。照片在網路上廣為流傳並引發大陸社會高度關注，他因此被稱為「冰花男孩」。

這張照片吸引來自各界的捐款與公益專案的扶助，王福滿的人生從此不同。他走紅後，曾得償所願走出從未離開的家鄉，到北京參觀天安門與中國人民公安大學。這名小男孩的志願是當警察。

中國青少年發展基金會「會飛的盒子」專項基金與王福滿就讀的轉山包小學聯繫了解需求後，在騰訊公益平台上發起「送給冰花男孩們一座溫暖宿舍」的募捐活動，獲得人民幣90多萬元（約新台幣427萬元），有5萬多名網友參與捐贈。

5月25日，改造落成的學生宿舍舉行掛牌儀式，包括王福滿在內的73名學生順利入住新宿舍，不但吃住完全免費，還有電暖設施。

王福滿說：「晚上可以住在學校，不用像原來那樣天天走路回家，很開心。」

但王福滿只是中國大陸成千上萬偏鄉貧童當中一名幸運兒。儘管中國政府每年編列高額預算大力推動精準扶貧運動，試圖解決城鄉差距過大的問題，但要落實到偏鄉角落仍因官員貪腐、造假以及農村觀念不同而困難重重。

到了今年冬天，可能仍有許多「冰花男孩」、「冰花女孩」出現在網路。

宿舍偏鄉
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