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準新娘登記前開玩笑「考慮一下」遭暴打 下午仍開心出嫁

2018-05-28 15:19聯合新聞網 綜合報導

大陸廣西一位準新娘，因為在登記結婚前開玩笑說了句「我考慮一下」而遭到男方痛打。沒...
大陸廣西一位準新娘，因為在登記結婚前開玩笑說了句「我考慮一下」而遭到男方痛打。沒想到，當天下午兩人又回到當地民政局，順利領證結婚。圖截自Youtube
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大陸廣西一對準新人日前到當地民政局登記結婚，辦手續前新娘疑似開玩笑地說了句「要再考慮一下」，惹火男方，兩人因此在民政局內大打出手。沒想到，當天下午兩個人又偕同親友再次到民政局，開開心心地結為連理。

根據《騰訊》的報導，日前有一對新人到廣西藤縣的民政局辦理結婚登記，在辦理櫃台前，來自湖南的準新娘表示「（結婚的事）我考慮一下」，不料，這句玩笑話惹惱了男方，兩人爭吵了幾句之後，直接在民政局大廳扭打起來，女方雖奮力抓住對方的衣服，但男子力氣較大，不僅用胳膊打中女子的頭部，還將她按壓在地。在場的民政局人員嚇得趕緊上前勸架，但兩人打得難分難捨，最後只好報警處理。

當地警方到場了解狀況之後，好心告訴被打的準新娘，「如果不想和男子結婚，可以送妳回湖南」，但卻被該名女子婉拒。結果，早上大打出手的兩人，下午竟帶著親屬再次到民政局婚姻登記處，高高興興地登記結婚，彷彿什麼事都沒有發生過。

早上在民政局大打出手的準新人，下午仍偕同親友到婚姻登記處領證。圖截自騰訊
早上在民政局大打出手的準新人，下午仍偕同親友到婚姻登記處領證。圖截自騰訊
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這對準新人在民政局大廳扭打的影片被錄下並上傳網路，許多網友得知兩人最後順利結婚的消息，紛紛感到驚奇，「第一次看見結婚當天被打了還嫁了的女人，哭的日子在後頭」、「女方家人也夠了，下午居然陪他們一起去領證」、「一言不和就打架，那男的也太小氣，太暴力」、「打是親罵是愛，越打越愛，打完領證是真愛」。

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