「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19 世界日報 中國新聞組／北京27日電



同居3年，女子才發現男友難以啟齒的秘密。圖／楚天都市報 分享 facebook

29歲的湖北大冶陳姓女子從小長相、說話聲音就很男性化，遂動起了女扮男裝騙女子錢財的歪念。她與第一個女友同居了近三年，對方竟未識破她的女兒身。最後，陳女涉嫌騙走三名女子21萬餘元人民幣(約100萬台幣)，她目前因涉嫌詐騙罪被大冶市檢察院批捕。

江西日報報導報導，陳女中專畢業後，一直無正式職業，憑藉外表、說話聲音較男性化，她萌生了女扮男裝騙女子錢財的念頭。2013年底，她通過QQ尋找附近人的方式，加時年21歲黃姓女子為好友。隔年夏天，雙方第一次見面。其貌不揚、身高僅160厘米的陳女，編造了父親下海在深圳做大生意、母親是國稅局領導、叔叔是檢察長等顯赫家庭背景，後吹噓自己也是國稅局幹部，博取了黃女好感。

2015年初，雙方確立戀愛關係後同居。作為女人的陳女怕被識破為女兒身，就以自己家教甚嚴、性格內向、尊重女友等各種理由，多次拒絕女友的「過分要求」，一直穿衣服睡覺，讓涉世未深的黃女在長達近三年的時間裡，一直沒有懷疑她的女兒身。

期間，陳女還以需要買手機、小姨出車禍等理由借錢，詐騙黃女2萬餘元。

直到2017年11月，陳女以可幫黃女的趙姓閨密，在武漢光谷租門面做生意為由，騙取趙女12.2萬元。半個月後，見租門面沒有動靜，趙女約請黃女、陳女在一咖啡廳見面。席間，趙女追問租房動向，陳女支支吾吾，引起趙女警覺。趙女當即報警，民警趕來核查身分證時，意外發現身穿男裝的陳女竟是女性。

陳女一再保證退款，才將此事平息下來。回到大冶後，陳女分別向黃女、趙女退還了1.2萬餘元、4.4萬元。

報導稱，儘管女兒身被識破，陳女仍決定鋌而走險再撈一把。今年1月，陳女再次女扮男裝，和另外一名彭姓女子談戀愛。半個月後，陳女就分別以母親發生車禍、自己要出國進修、與他人有債務糾紛、購房結婚等虛構的事實，向彭女詐騙得手7.4萬元。

而陳女因先前尚有7.8萬元餘款遲遲不退還，讓趙女再一次憤然報案。4月15日，陳女被網上追逃。四天後，她向大冶警方投案。5月23日，大冶市檢察院以涉嫌詐騙罪對陳女批捕，該案正在進一步偵查中。