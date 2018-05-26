公司規定聽領導講話要敬畏 講悄悄話竟要罰半薪

2018-05-26 14:48 中央社 台北26日電



示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage 分享 facebook 一份從中國大陸陜西日報流出的人事處分文件顯示，陜西日報集團18日舉行一場公開會議，在領導講話期間，有人因為在台下交頭接耳，「缺乏敬畏意識」，事後被扣罰半個月的績效工資。

陜西日報集團旗下的當代女報官方微博發布，5月18日上午，陝西日報全媒體行動表彰暨新媒體業務培訓大會在西安舉行，省委宣傳部副部長、陝西日報社社長李偉在會上作「重要講話」。

會後，陜西日報人事處22日公布一份「關於魏焱等同志違反會議紀律的通報」。根據流出文件內容，理論評論部主任魏焱在報社主要領導講話期間交頭接耳，缺乏敬畏意識，違反會議紀律，破壞會場秩序，責令他公開檢討，並扣罰當月績效工資50%。

陜西日報並處罰當日未簽到出席人員，每人罰款人民幣300元（約新台幣1400元）；出席當日會議但被記遲到的員工，也被罰50元。

通報還要求各部門牢固樹立大局意識，增強紀律觀念，加強制度建設和隊伍建設，與報社黨委同心同向同力，為「營造良好的企業文化和環境氛圍」做出積極貢獻。

在推特（Twitter）轉貼這份文件的北京獨立學者榮劍，批評陜西日報社長仗勢欺人，濫施淫威。身為廳級官員加碼搞出一個「敬畏意識」，實質就是奴才意識，把下屬當奴才。

榮劍並以此批評中共整頓黨風，真是越整越壞。