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大陸土豪新娘身披數公斤黃金 深情告白：不愛黃金只愛你

2018-05-25 10:08聯合新聞網 綜合報導

大陸土豪婚禮，新娘全身披滿黃金，卻不忘強調「自己不愛黃金只愛他」。圖擷自微博
大陸土豪婚禮，新娘全身披滿黃金，卻不忘強調「自己不愛黃金只愛他」。圖擷自微博
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中國大陸陶瓷大亨黃英明獨子日前結婚，新郎為了證明自己的愛不惜重金，婚宴會場外停滿黃家與親友收藏的最新超跑。儀式中，新娘手上掛滿金手鐲，脖子掛滿金飾，但她強調，自己不是愛黃金才下嫁。「老公我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人。」新娘手上戴著5克拉鑽戒，柔聲對新郎訴說，她愛的是他。

大陸旭日陶瓷董事長黃英明的獨子經由客戶介紹，認識了廣東省珠海縣當地一位女子，據了解女方家世背景也非常好。兩人一見鐘情、很快就陷入愛河，在今年3月結婚。為了讓男方證明自己的愛，黃家人不惜重金，決定要辦一場最好的婚禮

這場婚禮的排場讓當地居民看得目瞪口呆，紛紛搶將現場的畫面上傳社群網站《微信》。一位居民說：「今天我們新環世紀婚宴，豪車排排隊，整個朋友圈都刷爆了！」原來迎娶當天動員了約20輛勞斯萊斯、賓利、藍寶堅尼等價值連城的超跑和名車。此外還請來女子團體、偶像歌手勁歌熱舞炒熱氣氛，排場讓居民直呼大開眼界。

婚禮中新娘頭戴金冠、胸前佩掛金飾，脖子上再戴上兩串金手鐲，再加上兩手手臂上的金手鐲，配戴的金飾「按公斤計算」。同時她手上還戴著要價50人民幣（約234萬新台幣）5克拉大鑽戒。

全身金光閃閃的新娘不忘強調，自己最愛新郎的大方、穩重，並不是因為錢而嫁給對方。新娘的告白讓現場賓客表示很感動，紛紛獻上祝福說：「男的帥！女的美！真是天生一對！」

此事在大陸網路瘋傳，網友們紛紛表示：「我再次相信愛情了」、「新娘的話讓我感動到想哭」、「新娘很適合當官員」。

新娘在婚禮中展示要價約234萬元台幣的5克拉大鑽戒。圖擷自微博
新娘在婚禮中展示要價約234萬元台幣的5克拉大鑽戒。圖擷自微博
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婚禮結婚
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