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太極傳人戰業餘拳手 秒被打暈

2018-05-23 14:26世界日報 中國新聞組／北京23日電

慘！內家拳大師朱春平切磋業余拳手，30秒就被打暈在擂台。圖擷自微博
慘！內家拳大師朱春平切磋業余拳手，30秒就被打暈在擂台。圖擷自微博
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中國傳統武術大戰現代格鬥？太極傳人朱春平近日與業餘格鬥選手實戰切磋，結果遭對手打暈。朱春平為太極魂國術館創始人，稱具備「秒殺搏擊實戰能力」。

鳳凰網報導，上海太極魂國術館的46歲創辦人朱春平，號稱研習中國傳統內家拳法多年，深悟千年傳統太極拳法、心法及實戰真諦、拳劍刀槍無一不通。他近日接受「凌雲爭鋒之格鬥風雲」的邀請，出戰一名練習綜合格鬥（MMA）只有一年的24歲業餘菜鳥余求生，雖然兩人相差20多歲，但因兩人身高體重相仿，加上經驗上的差距，兩人的對決在開賽前就備受期待，但沒想到比賽才開始沒幾秒鐘，朱春平就被余求生一拳打趴，讓不少期待看到精采比賽的觀眾都超傻眼。

報導稱，根據流出的影片中可見，朱春平在開賽之後似乎是對自己的實力相當有自信，完全捨棄了防禦動作，並且不斷比劃，至於他的對手余求生，則是沒有太多的動作，直接衝上前就是一記重拳打中朱春平的頭部並把他當場擊倒，見到朱春平倒地後，余求生上前繼續追打被裁判制止，在檢查過朱春平傷勢後，比賽繼續進行。

也許是被對手一拳撂倒太丟人，第二回合開始後，朱春平開始不斷瘋狂進攻，但被余求生嚴密防守給化解，朱春平的無效攻擊就這樣持續10多秒，余求生趁著他出拳空隙，直接一拳把朱春平給KO。

據報導，影片曝光後，引起網友熱烈討論，有網友留言表示：「說好的四兩撥千斤呢？霍元甲打俄國大力士呢？哦，都是吹牛啊！」、「滿口內功心法練氣化神，我還以為是玄幻小說，看完以後徹底心涼」、「完全沒有防守概念啊，敞開等人招呼頭」、「手都沒抬起來，不防守，打個屁啊！」但也有不少網友幫忙緩頰，認為兩人的年齡差距實在太大，應該要找年齡相仿的來比才比較公平。

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