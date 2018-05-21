安徽宿州埇橋…馬戲之鄉無馬戲

2018-05-21 13:35 世界日報 中國新聞組整理



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「動保」觀念席捲全球，許多年輕人無法理解為什麼馬戲團如此殘忍，而安徽宿州埇橋具有傳統深厚馬戲文化的馬戲人又委屈不堪，認為自己對動物其實百般呵護。這幾乎是無解的文化衝突…

40歲的馬戲團團長李尹坐在自家岳父家院子裡發愁，仔細看就能發現，他頭髮間已經爬上不少白絲，稀疏的地方隱約露出些頭皮。如今，馬戲團市場不好做了，往年，尤其是逢年過節，他應該是帶著自己的三個徒弟和馴養的動物們在外地演出。租上兩三輛大棚車，從宿州北上山東、黑龍江，南下廣州、海南，西至陝西、新疆等地。總之，走到哪裡就演到哪裡，演到哪裡就睡到哪裡。

農村院子普遍比較大，李尹岳父家的院子是個長方形，足有百餘平米，但三分之二的地方都被獅子、老虎的籠舍占據，只留下一條三、四米寬的走道連接堂屋和院門。四、五個籠舍被鐵柵欄隔離開，對於3隻獅子、10來隻老虎來說，籠舍明顯有點小。

現在後院裡空地上養著1隻山羊、3隻泰迪狗、3隻黑熊、6隻猴子。為保持動物表演的習慣，沒演出時，每周都在這裡訓練牠們。

一場暴雨過後，天氣更加炎熱，老虎、獅子皮毛厚，怕熱，李尹早早給整個院子蒙上了一層黑氈布。中午時候，還拿水管給籠舍裡澆幾次水。每天下午，給牠們餵食一次，演出多、收入好的時候，經常給牠們餵牛肉、活物，現在則多數時候餵些便宜的鴨肉、雞架。即便如此，一個月的開銷也要過萬。

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兩難 救動物VS救馬戲

兩個月前，一封《全國301家馬戲團體給國家住建部長的公開信》在網路上炸開了鍋。這是馬戲團團長們第一次集體發出拯救馬戲、拯救本行業的呼聲。

看到微信群裡發布的這封信時，李尹正在家裡吃晚飯，像其他團長一樣，李尹決定在公開信中簽名支持，並且留下了自己的手機號。公開信中的有些內容涉及國家幾個主管部門發布政策的矛盾，他清楚知道，這些政策確實影響到馬戲行業，也影響到自己的收入。

2010年之前，李尹基本上是在各地巡演，哪裡有業務就去哪裡，雖然收入可觀，但風餐露宿，舟車勞頓讓他吃不消。後來他與江蘇宿遷市動物園簽訂長年合作協議，決定不再流動。有固定場地，一個月收入有兩三萬，除去員工開支，動物餵養，剩下的錢也只夠零花，但他能夠圖個安穩。

住建部的文件讓動物園與李尹中止了合作，但在當時，動物園與馬戲團解約的情況並不普遍。因為當時這個文件的執行沒那麼嚴格，如果馬戲團能給動物園帶來收入，地方動物園往往不會自斷財路。

與李尹同在一個微信群裡的楊志遠和黃迎志是馬戲圈內的兩位資深人士，他們從上世紀90年代就開始與西安動物園、廣州動物園合作。每年給動物園帶來的收入「少則上百萬，多則上千萬」。但因為近年動物保護意識的覺醒，動物保護組織不斷增多，馬戲團馴養動物的方式遭到了越來越多的質疑。

「拯救表演動物項目」的負責人胡春梅，被馬戲團團長們視為「非法民間動物保護組織」的代表人物。胡春梅畢業於中國農業大學動物醫學專業，30歲出頭。從2014年起，胡春梅和她領導的組織就響應志願者舉報，監督動物園和流動馬戲團裡的動物表演。他們在微博、微信等社交媒體上公開表演的時間地點和舉報電話，甚至到馬戲團場地門口宣傳動物表演背後可能帶來的傷害。

尷尬 政策矛盾經營難

脖子上套著鎖鏈的黑熊被吊立在牆角，牠不得不用兩條後腿站立，並發出低吼；體型健碩的老虎像隻大貓一樣被馴養員指揮著，兩隻老虎看到馴養員手裡的鐵棍，乖乖地舉高前爪，立起身體，做出「投降」的姿勢。旁邊一隻獅子明顯不配合，被馴養員用鐵棍猛戳幾下，獅子發出生氣的嘶吼，但牠最終還是像老虎一樣「投降」了。

這是紀錄短片《圈套：動物表演背後的真相》中的幾個場景。「拯救表演動物」項目團隊曾以大學生拍攝畢業作品為由，到有「馬戲之鄉」之稱的安徽宿州了解動物訓練情況，製作並且發布了宿州馬戲團馴養動物的過程。

李尹並不否認馬戲團有此類馴養的方式，但他並不覺得這是虐待動物。動物生病了，不管再晚，他第一時間送到獸醫那裡治療；老虎拉屎了，他會及時清理乾淨；他還經常給動物消毒，每天保證給動物吃一粒鈣片。「鄰居家的老虎生了小崽子，也都是人工餵養，吃的也是進口奶粉。因為第一窩小老虎生下來，被母老虎壓死了。我們是在盡所能去照顧牠們。說到馴養動物，孩子到國家隊去訓練不也是很苦嗎，這怎麼說？」李尹忿忿不平地抱怨道。

李尹所在的桃溝鄉、蒿溝鄉、柳溝鄉等地素有深遠的馬戲文化傳統，自清末就開始馴養猴子、山羊等動物進行街頭表演。

這些年來，一方面是住建部的「杜絕各類動物表演」，另一方面，經過國家林業、文化、公安等部門正常審批的合法馬戲團體又可以進行商業演出，這樣的拉扯，讓馬戲從業者處於尷尬之地。

沒落 「非遺」榮光不再

小學沒上完李尹就開始跟隨父親在馬戲團跑江湖，學雜技。表演秋千倒立、空中飛人、水火流星。一次表演翻觔斗，手摔傷了，從此不能負重。這個行業的大部分人都像他一樣很早就離開學校，子承父業。他們不能理解旁人對於他們「虐待動物」的指責。

李尹弄不明白，中國文聯、中國雜技家協會批准宿州埇橋區為全國唯一的「中國馬戲之鄉」，為何現在卻不受人待見了。幾年前，國務院還將宿州埇橋馬戲列入非物質文化遺產保護，他師父李正丙還獲得國家級非物質文化遺產民間馬戲藝術傳承人的榮譽。

放歸山林 數十萬動物恐「送死」

李尹是從自己簽名的那封公開信裡看到：2018年2月發布的中央一號文件針對農業的生態功能明確提出，要加快發展森林草原旅遊、河湖濕地觀光、冰雪海上運動、野生動物馴養觀賞等產業。

所以李尹覺得既然「中央一號文件」都這麼寫，那他應該簽名支持。但他也隱約地感覺到，自己祖輩們賴以生存的飯碗恐怕不能再傳給自己的三個孩子了，因為團裡的三個徒弟都因為掙不到錢，轉行到其他行業。

不做這行倒不是不行，但他擔心這些動物下一步怎麼辦。全中國馬戲團有超過數十萬隻動物，其中獅子、老虎逾千隻，將沒有捕食經驗的牠們放歸山林無異於「送死」。而在沒有演出收入的情況下，僅動物的日常餵養都是一筆極大的負擔。

朋友圈裡，李尹看到鄰居發布一條2015年的新聞，題目是《中國馬戲行業首個國標在廈門發布》。朋友黃迎志評論道，這是過去的事。鄰居回覆：「是的，咱們都過去了。」