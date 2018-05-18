老師劃傷幼兒 竟說「告狀不是好孩子」

2018-05-18 14:33 世界日報 中國新聞組／上海18日電



上海民辦大風車幼兒園近日發生一起幼兒被劃傷事件，涉嫌虐待的「王老師」因幼兒不肯持圓珠筆劃傷4名幼兒的臉上、身上，並告訴孩子「告狀不是好孩子」，造成幼兒情緒低落。中新網 分享 facebook 上海民辦大風車幼兒園近日發生一起幼兒被劃傷事件，涉嫌虐待的「王老師」因幼兒不肯好好午覺，持圓珠筆劃傷4名幼兒的臉上、身上，並告訴孩子「告狀不是好孩子」，造成幼兒情緒低落。浦東新區教育局經查後，安排公辦幼兒園托管大風車幼兒園，同時，責令免去該園園長職務，涉事老師也已刑事拘留。

澎湃新聞報導，小草是花蕾班（大班）的學生，5月16日下午2時許，小草的爺爺奶奶接到幼兒園來電，班主任稱小草表現不佳，調皮掏蛋，讓家長接回家。爺爺奶奶趕緊去接了孫子，並向教師道歉。然而，回家後，他們發現孫子臉上有一道劃傷，手臂、臀部也有傷痕。

另一名孩子受傷的家長說，孩子還在老師陪同下，與媽媽通電話，「我孩子在電話裡說，是老師不小心碰到了，還讓我別擔心。」回家後孩子情緒低落，反復追問也不肯說，說「她不想告狀，老師說的告狀不是好孩子」。直到家長發現其他同學也出現類似傷痕，才發覺事情嚴重性。

報導指出，16日的監控視頻顯示，當日午睡時間多名孩子沒有睡著。一名短髮中年婦女，疑似拿著一支筆數次對孩子頭、腳等部位有戳、劃等動作。該名婦女是幼兒園保育員，孩子們稱她為「王老師」。孩子們告訴家長，王老師用筆劃、戳他們的臉、手臂、屁股，還會扇耳光、後腦勺、用拳頭打他們。孩子說，王老師經常打小朋友，頑皮的孩子還會被關小黑屋。

浦東公安經查，王姓婦人是生活老師，但不具有保育員資格，由清潔崗位轉崗過來。該園違規安排職位，事發後緊急開除王婦。警方初步認定王婦涉嫌虐待被看護人罪，已對她刑事拘留。

對此案件，網友紛紛發表意見，認為現在很多民辦幼兒園為了省錢，「不管阿貓阿狗都聘請，很多都沒有幼師證」門檻非常低，令人擔心。但也有網友認為，「其實沒有幼師證也可以，主要是喜歡孩子，對孩子有耐心，這樣的人才適合這個工作。」不熱愛這行、對孩子沒耐心，都是幹不了這行的。