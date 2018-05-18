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杭州中學課堂「刷臉」管理 學生趴桌分心…全都錄

2018-05-18 14:21世界日報 中國新聞組╱北京18日電

杭州第11中學學生在食堂窗口的平板電腦上進行人臉識別，「刷臉」吃飯。（取材自新京...
杭州第11中學學生在食堂窗口的平板電腦上進行人臉識別，「刷臉」吃飯。（取材自新京報）
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中國浙江杭州第11中學日前將「人臉識別」科技應用在課堂教學引起討論與侵犯隱私等爭議。據稱，該款系統不僅靠「刷臉」考察學生出勤狀況，更透過攝像頭對上課中的學生進行行為分析，系統每隔30秒進行一次掃描，學生起立、趴桌子等各種行為全都錄。

新京報報導，該校15日在一場對外活動上，展示上述「智慧課堂行為管理系統」。

該系統於今年3月底上線，率先在該校高一的兩個班級試運行。透過在教室安裝三個組合攝像頭來實現「無感」刷臉考勤。稱趁學生上課起立時，幾秒鐘便可完成點名。

「在上課過程中，學生和老師是察覺不到攝像頭活動的，不會讓人分心」。該校負責人指出，應用該系統的初衷是為了簡化考勤制度，用刷臉代替傳統的口頭點名和刷卡。

報導指出，這款「智慧課堂行為管理系統」還可對課堂上學生的行為進行統計分析，並對學生異常行為實時反饋的附加功能。

校方負責人介紹，系統每隔30秒會進行一次掃描，針對學生們閱讀、舉手、書寫、起立、聽講、趴桌子等六種行為，再結合臉部表情分析，例如：高興、傷心，還是憤怒、反感，分析出學生們在課堂上的狀態。

校方表示，目前僅趴桌子一項為負分行為。若此類不專注行為達到一定分值，系統就會向顯示屏推送提醒，任課教師可根據提醒進行教學管理，而顯示屏僅任課教師可見。

據報導，對於該系統引起侵犯個人隱私質疑，該校副校長張冠超表示，「所採集的只是學生行為狀態信息，進而轉換成代碼進行分析，而不是課堂錄像，不涉及學生們的隱私」。

張冠超舉例，「比如坐直了的代碼為A，趴下了是C，每次掃描採集完信息後，發往服務器的只是一個個代碼。」最終結果再透過大數據對比，看一堂課中學生們的積極成分多還是負面的多，並不會將具體的單一個行為作為決定性的因素。

至於代碼運算出來的結果，只是僅供任課教師關於課堂效果的一個參考。

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