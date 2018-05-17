瘋世界杯 中國人遊俄「最貴訂單」要價四千萬

2018-05-17 13:58 世界日報 中國新聞組／杭州17日電



2018年俄羅斯世界杯將於6月14日開賽，而6月至8月原本就是俄羅斯旅遊旺季，可想而知，今年的「世界杯之旅」將更火。據各大在線旅遊平台訊息，目前，世界杯旅遊線路預訂已近尾聲，有平台定出人民幣85萬元（約新台幣4000萬）高價，是目前最貴的世界杯旅遊訂單。而平台購票的人群中，有57%的買家是女性。

錢江晚報報導，據攜程旅遊數據顯示，目前已有大量遊客報名賽事期間的俄羅斯團體遊和自由行，同時，今年世界杯期間，去莫斯科、聖彼得堡等主要比賽城市的機票預訂量增長近五成。數據顯示，選擇8月份俄羅斯旅遊團的遊客增長已超過35%。

據了解，2014年巴西世界杯曾吸引640萬外國人次訪客，比2013年增長10.6%。俄羅斯遊客爆量也是可預期的。

報導說，據驢媽媽出境遊事業部負責人稱，俄羅斯近兩年一直是中國出境遊黑馬目的地之一，去年該平台赴俄遊人次同比增長接近150%。今年1至7月，驢媽媽平台俄羅斯遊預訂人次同比再增長近五成。

那麼，去看世界杯到底需要多少預算呢？報導提到，此次世界杯門票及相關觀賽團費用從幾千元到十幾萬元不等。在攜程「當地玩樂」平台上出售的小組賽門票約為人民幣7000元(約新台幣3300元)，最貴的決賽門票價格約6萬元(約新台幣28萬)。而攜程平台上俄羅斯世界杯最貴的訂單來自線下門店，單筆最高達到85萬元（約新台幣4000萬），來自福建廈門。

報導說，從攜程旅遊大數據來看，上海、北京、成都遊客世界杯期間前往俄羅斯的人數最多。值得一提的是，目前平台購票的人群中，有57%的買家是女性。有業內人士分析，這是因為中國女性球迷群體也很龐大，同時去俄羅斯旅遊的女性相對男性更多。