親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日本的失聯移工 為何他們留不住外國勞動力

「小丸子」姊姊最愛男星 西城秀樹心臟衰竭病逝享年63歲

瘋世界杯 中國人遊俄「最貴訂單」要價四千萬

2018-05-17 13:58世界日報 中國新聞組／杭州17日電

2018年俄羅斯世界杯將於6月14日開賽，而6月至8月原本就是俄羅斯旅遊旺季，可想而知，今年的「世界杯之旅」將更火。據各大在線旅遊平台訊息，目前，世界杯旅遊線路預訂已近尾聲，有平台定出人民幣85萬元（約新台幣4000萬）高價，是目前最貴的世界杯旅遊訂單。而平台購票的人群中，有57%的買家是女性。

錢江晚報報導，據攜程旅遊數據顯示，目前已有大量遊客報名賽事期間的俄羅斯團體遊和自由行，同時，今年世界杯期間，去莫斯科、聖彼得堡等主要比賽城市的機票預訂量增長近五成。數據顯示，選擇8月份俄羅斯旅遊團的遊客增長已超過35%。

據了解，2014年巴西世界杯曾吸引640萬外國人次訪客，比2013年增長10.6%。俄羅斯遊客爆量也是可預期的。

報導說，據驢媽媽出境遊事業部負責人稱，俄羅斯近兩年一直是中國出境遊黑馬目的地之一，去年該平台赴俄遊人次同比增長接近150%。今年1至7月，驢媽媽平台俄羅斯遊預訂人次同比再增長近五成。

那麼，去看世界杯到底需要多少預算呢？報導提到，此次世界杯門票及相關觀賽團費用從幾千元到十幾萬元不等。在攜程「當地玩樂」平台上出售的小組賽門票約為人民幣7000元(約新台幣3300元)，最貴的決賽門票價格約6萬元(約新台幣28萬)。而攜程平台上俄羅斯世界杯最貴的訂單來自線下門店，單筆最高達到85萬元（約新台幣4000萬），來自福建廈門。

報導說，從攜程旅遊大數據來看，上海、北京、成都遊客世界杯期間前往俄羅斯的人數最多。值得一提的是，目前平台購票的人群中，有57%的買家是女性。有業內人士分析，這是因為中國女性球迷群體也很龐大，同時去俄羅斯旅遊的女性相對男性更多。

俄羅斯人民幣北京

相關新聞

9000萬買風景區海景別墅 男每天回家都要買門票

2018-05-17 09:40

大陸抹茶河與日本櫻花河較勁 仔細一看「也太噁」

2018-05-17 13:25

中國上將連降8級 因女兒嫁外國人未申報

2018-05-17 13:39

網紅大杜鵑 橫跨亞非的奇幻之旅

2018-05-17 13:32

陸男魚療偷小便 5分鐘後整池魚群都翻肚

2018-05-16 17:41

小女孩趴出車窗車頂寫作業 爸被吊銷計程車執照

2018-05-16 15:00

奧客嗆「顧客就是上帝」反遭外送員暴打滿臉血

2018-05-16 14:08

另類「婚宴蟑螂」？ 送客後新郎新娘消失無蹤沒付錢

2018-05-16 11:13

大陸情侶火車上爭執 女脫褲狂嗆男友「你跪下來」

2018-05-15 16:30

世界首例！ 中國國寶黑葉猴生龍鳳胎

2018-05-15 15:58

姐弟戀差23歲怕被說閒話 女竟偽造身分證裝年輕

2018-05-15 15:40

孫女勸阿公不要插隊 竟換來一陣暴打

2018-05-15 10:30

彩券中獎拍照po網炫耀 隔天獎金慘被朋友冒領

2018-05-14 16:58

福建男天花板藏私房錢 失火也不肯逃

2018-05-14 15:12

貴州茅台已成全球奢侈品之首

2018-05-09 16:03
看更多

熱門文章

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

9000萬買風景區海景別墅 男每天回家都要買門票

2018-05-17 09:40

陸男魚療偷小便 5分鐘後整池魚群都翻肚

2018-05-16 17:41

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

奧客嗆「顧客就是上帝」反遭外送員暴打滿臉血

2018-05-16 14:08

小女孩趴出車窗車頂寫作業 爸被吊銷計程車執照

2018-05-16 15:00

GAPT卹刪去台灣 國台辦：要尊重中共法律

2018-05-16 16:24

美鷹派代表不再領軍談判 川普要求中國付出更多

2018-05-17 10:02

劉鶴率領經貿團抵美 大陸可能做重大讓步

2018-05-16 14:41

影／捕獲真的野生大熊貓 一臉呆萌坐地等拍照

2018-05-16 15:33

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 20:28

馬雲談AI：中國的專家都是昨天的專家

2018-05-16 18:51

大陸抹茶河與日本櫻花河較勁 仔細一看「也太噁」

2018-05-17 13:25

蔡習會可能嗎？ 國台辦：兩岸關係與兩韓不同

2018-05-17 00:38

5G投票遭批賣國 聯想要打榮譽保衛戰

2018-05-17 00:44

大陸發改委：粵港澳大灣區規劃即將出台

2018-05-16 15:33

中美經貿談判 釋出積極信號

2018-05-17 00:44

跨境詐騙 15名台灣嫌犯廣東珠海受審

2018-05-16 15:28

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 14:24

喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43

中國上將連降8級 因女兒嫁外國人未申報

2018-05-17 13:39

北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35

香港記者採訪 遭北京便衣警察打破頭

2018-05-17 00:37

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

川金會北韓猶疑？中國：來之不易 值得珍惜

2018-05-16 19:29

陸第二艘國產航艦將亮相

2018-05-17 00:36

騰訊Q1淨利潤增61% 優於預期

2018-05-16 17:51

習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17

前工信部電子信息司長刁石京 出任紫光集團聯席總裁

2018-05-16 15:01

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

中石化發2,880億股息 創新高

2018-05-17 00:48

陸學者談中美貿易摩擦：要以柔克剛

2018-05-16 22:43

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

135美元→12萬美元 丟車庫11年的破乾隆瓶「拍」出驚奇

2018-05-16 18:52

首支民營商業火箭發射成功 成本便宜三分之一

2018-05-17 10:13

東寧口岸 對俄果蔬出口銳減

2018-05-17 04:35

陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35

曾是民謠歌手 中財辦副主任廖岷出席中美談判

2018-05-17 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top