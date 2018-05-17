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大陸網紅畢業生 玩抖音擁200萬粉絲

2018-05-17 15:15世界日報 記者和釗宇／紐約報導

網紅畢業生張大碗子，玩抖音擁200萬粉絲。記者和釗宇／攝影
網紅畢業生張大碗子，玩抖音擁200萬粉絲。記者和釗宇／攝影
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紐約大學作為中國留學生最多的美國高校之一，中國學生自然是臥虎藏龍。來自中國廣東的張文秋子剛剛從紐約大學公共關係和企業傳媒碩士專業畢業，但她還有一個更為人所知的名字：張大碗子，這個抖音短視頻帳號已經擁有近200萬粉絲。

張文秋子在國內是播音主持專業，專業訓練讓她的聲音乍聽之下就非常專業。她表示，決定開始做短視頻是去年暑假的事情，「當時因為在放假，課業上沒什麼壓力，就開始琢磨做一些事情。我本來就是學傳媒出身，自然就想到做自媒體，我也希望通過創作自媒體內容，為自己積累經驗。如果我的自媒體能有10萬個粉絲，這說明我有能力建立一個傳播平台，對我將來找工作很有幫助。」

一開始是在做微博，張文秋子說，「但是效果一般。最近一年內抖音火了起來，於是轉戰抖音，效果奇佳。」她的抖音內容風格是搞笑視頻，主要講述一些年輕人生活中能夠引起共鳴的事情，例如留學生在美國的生活，同時也有英語、粵語教學、音樂、旅遊、戀愛等話題。

比較能理解同齡人的心理，張文秋子在視頻中能夠講出一些引起年輕人共鳴的內容，例如「最難搞的室友類型分析」、「留學生初到美國的感受」、「會說粵語是一種什麼樣的感覺」、戀愛話題「小狼狗男友與小奶狗男友，你會選誰？」等。「實際上，很多話題都是現在年輕人所苦惱的。而我做這些，就是想向年輕人傳達一個信息：苦惱的事情並不是只有你一個人在經歷的，很多人都都有苦難的事情。這樣一來，就會讓年輕人感覺有伴，得到心裡的慰藉。」

如今的張大碗子抖音號已經有將近200萬粉絲。張文秋子說，因為有相當一部分粉絲群體是留學生，自己有時走在紐約大學校園會被人認出來，「所以特別有成就感。」她表示，畢業以後打算留在美國，從事傳媒和市場營銷的工作，「希望在美國能做一架連接中美文化的橋梁。」

抖音紐約留學生

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