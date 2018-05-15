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世界首例！ 中國國寶黑葉猴生龍鳳胎

2018-05-15 15:58世界日報 中國新聞組／北京15日電

世界首例，珍稀黑葉猴龍鳳胎在廣州誕生。 中國新聞社
世界首例，珍稀黑葉猴龍鳳胎在廣州誕生。 中國新聞社
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世界首例珍稀黑葉猴龍鳳胎日前與遊客見面。黑葉猴是中國一級保護動物，野外數量比大熊貓還要少，有「猴界大熊貓」之稱。4月，一對黑葉猴龍鳳胎在廣州長隆野生動物世界誕生。

中新社報導，長隆動物專家陳思明表示，黑葉猴分布於中國的重慶、廣西、貴州、四川到越南東北部地區，主要生活在熱帶、亞熱帶闊葉林中，樹棲生活。由於熱帶原始森林面積的砍伐和縮小，棲息環境受到嚴重威脅，上世紀70年代，雲南地區的野外黑葉猴幾乎絕跡，2012年黑葉猴被列入《世界自然保護聯盟》（IUCN）瀕危物種紅色名錄。黑葉猴野外壽命能達到12歲，4至5歲性成熟，每次生產1胎，極少產2胎，這次在長隆誕生的黑葉猴龍鳳胎乃世界首例。

目前在長隆野生動物世界「國寶區」生活的黑葉猴有兩個種群，共14隻，這次產下寶寶的是「笑笑」，另外還有兩隻也已懷孕到中後期。

黑葉猴媽媽「笑笑」體長只有50厘米左右，四肢和尾巴細長，尾巴甚至比身體還要長，頭頂有直立的毛冠。此外，媽媽「笑笑」除了耳基至兩頰有白毛，手足均為黑色，不過龍鳳胎寶寶卻是金黃體色。

據瞭解，剛出生的黑葉猴全身呈金黃色，一周後變淡黃色，大約一個月後變灰色，兩三個月後才變成跟媽媽一樣黑色。

長隆野生動物世界飼養員香香稱，母猴「笑笑」此次自然交配、順利產下雙胞胎。4月19至20日，兩隻小猴仔先後誕生，兩隻幼仔出生時間相隔24小時，這麼長的生產期在靈長類動物中比較少見。經觀察，第一隻出生的是雌性，第二隻出生的雄性。「笑笑」雖是初產媽媽，但母性很強，已成功自然哺乳。

世界首例，珍稀黑葉猴龍鳳胎在廣州誕生。 新華社
世界首例，珍稀黑葉猴龍鳳胎在廣州誕生。 新華社
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