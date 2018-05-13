京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



市川泰之11日到四川省都江堰山裡為在汶川地震中去世的女友掃墓。截圖共同網頁面 分享 facebook 日本共同社報導，來自日本京都的市川泰之在2008年5月的「汶川大地震」失去了中國戀人彭飛。出於對彭飛的思念，市川移居到四川省成都市，現在是日語教師，繼續為彭飛掃墓。

今年是汶川地震10周年，42歲的市川說：「多虧了與她的相遇，才有現在的我。」

市川11日來到四川省都江堰山裡的墓地用心擦拭墓碑，對著墓碑上彭飛的照片凝視許久，雙手合十。彭飛罹難時只有22歲。

2007年秋天，市川從中國到土耳其旅行途中在成都停留了1個月，與在他住的民宿工作的彭飛相戀。兩人原本約定來年6月彭飛生日時，返回成都一起慶祝，但彭飛在回到都江堰老家時發生了地震，從此陰陽兩隔，兩人的約定未能實現。

市川得知彭飛去世的消息便急忙趕到成都，「一邊哭，一邊在一起去過的地方徘徊」。

他在災區參加志願者活動時遇到的中國災民們，讓他重新振作起來。看到他們在逆境中仍堅強求生的身影，市川得到了勇氣。

會說日語的彭飛生前的夢想是去日本，市川拿了彭飛的部分骨灰，2008年8月回了一趟日本。因為不想拋棄與彭飛、災民們的聯繫，他2009年到成都留學，之後成為日語教師。

市川藉每年一次的掃墓重整心情。他說：「感覺飛飛在天國對我說，『不更加油不行』。」