血癌教官皮膚壞死遭甩 前女友急奔醫院照顧

2018-05-09 22:36 聯合新聞網 綜合報導



大陸29歲教官胡軼智，前年檢查出罹患血癌，被女友拋棄反而是分手3年多的前女友聞訊不顧一切連夜趕4000公里路程到醫院照料他。 圖擷自 騰訊網 分享 facebook

一名在學校深受學生愛戴的大陸教官胡軼智，交了一個漂亮女友，正是愛情事業兩得意的他前年檢查出罹患血癌，從此一切都變了調，皮膚感染膿皮病潰爛，女友去醫院探病一次後就消失了，反而是分手3年多的前女友聞訊，瞞著男友不顧一切連夜趕4000公里路程到醫院照料他。

胡軼智今年29歲年輕俊俏，學生時期品學兼優，大學連三年獲得獎學金，大四加入空降軍表現優異，隨後展開教官生涯，不料有一日身體不適就醫檢查，發現自己罹患急性骨髓性白血病，接受化療後免疫力下降，導致肩膀感染壞疽性膿皮症，皮膚壞死最深達3公分，病情嚴重曾多次昏迷被醫院下病危通知，奇蹟救回後，因壞死面積過大，醫生大量切下頭、大腿等部位皮膚進行移植，令他痛苦不堪。

化療過程中女友僅到醫院探病一次要他好好養病，事後卻封鎖他微信消失無蹤影，但不管病魔如何折磨，胡軼智仍堅強面對。而居住山區務農的父母親皆已年邁，父親在10多年前因為胃和十二指腸潰瘍，切除了三分之二的胃、母親也因為前幾年前膝蓋手術，至今腿裡還纏著鋼絲、家裡還有83歲的奶奶需要贍養。

這兩年來為了治病胡軼智花了上百萬人民幣，現已無力承擔，想到這些他忍不住滴下男兒淚，沒想到分手3年多的前女友得知消息，瞞著男友從貴州連夜坐火車4000里，到河北的醫院照顧他，實屬患難見真情，也讓胡軼智感動不已。

大陸29歲教官胡軼智，前年檢查出罹患血癌。 圖擷自 騰訊網 分享 facebook